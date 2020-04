Lynk Lee khoe clip trổ tài nấu ăn, dân tình lại rần rần chú ý điểm khác lạ này

Trước đó, Lynk Lee đã mạnh mẽ công khai với người hâm mộ và công chúng rằng mình đã quyết định chuyển giới , từ nam thành nữ. Hậu comeout, Lynk Lee ngày càng thoải mái hơn trong việc thể hiện bản thân. Nam ca sĩ thường tự tin khoe những hình ảnh đầy nữ tính, dịu dàng trên mạng xã hội như tự tay trang điểm cực xinh. Mới đây, Lynk Lee tiếp tục khiến khán giả trầm trồ khi đăng video trổ tài nấu nướng, làm 'gái đảm' ngoan hiền những ngày cách ly xã hội phòng dịch COVID-19.

Lynk Lee chia sẻ: "Bình thường Linh biết nấu rất nhiều nhưng hôm nay Linh sẽ chỉ làm những món đơn giản thôi!". Giọng ca 'Tạm biệt nhé' khá thành thạo các bước thực hiện, chứng tỏ Lynk Lee đã vào xắn tay vào bếp trổ tài nhiều lần, những món ăn đơn giản không thể làm khó được. Thậm chí, trong lúc cao hứng, Lynk Lee còn trổ tài ca hát vui vẻ khiến người xem vô cùng thích thú.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng tinh ý đã nhận ra sự khác lạ ở vòng 1 Lynk Lee hậu công khai chuyển giới. "Có gì hơi khác nha", "Vòng 1 đẹp quá Linh", "Nay Linh mang áo ngực rồi hả?"... là những chia sẻ phía dưới bình luận của khán giả, phần đông người dùng đều tỏ ra vui mừng trước sự biến đổi ngày càng nữ tính của Lynk Lee sau khi quyết tâm sống thật với giới tính của bản thân.

Cách đây không lâu, Lynk Lee đã thừa nhận chuyển giới từ nam sang nữ với gia đình và nhận được sự ủng hộ của mẹ. Ca sĩ cho hay, mẹ anh không lấy gì bất ngờ mà chỉ bình tĩnh đáp lại: "Ừ, mẹ biết lâu rồi. Mẹ chỉ chờ con nói ra thôi". Được mẹ ủng hộ hết lòng trong mọi quyết định của cuộc đời, với Lynk Lee là một điều vô cùng quý giá và ý nghĩa, anh bật khóc khi nhận được câu trả lời từ mẹ.

Hậu comeout, Lynk Lee giờ đang rất thoải mái công khai xu hướng tính dục. Dù đôi lúc vấp phải những bình luận "ném đá" của những người còn tính kì thị song Lynk Lee vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ và dần nhận được nhiều ý kiến tích cực từ công chúng.

Chi Nguyễn (t/h)