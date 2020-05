Lynk Lee ngày càng nữ tính, hé lộ lý do chưa thay đổi giọng nói

Mới đây, Lynk Lee đã có một buổi livestream tâm sự cùng người hâm mộ và chia sẻ lý do chưa thay đổi giọng nói hậu comeout.

Cách đây không lâu, Lynk Lee công khai come out với công chúng rằng mình là người chuyển giới và rất thoải mái chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình. Vẻ ngoài nữ tính của ca sĩ ngày càng được trau chuốt và được nhiều người hâm mộ khen ngợi ngày càng xinh đẹp hơn. Dù vậy, một số người không khỏi thắc mắc bởi dù đã tiêm hóc môn và kết hợp thẩm mỹ nhưng giọng nói của Lynk Lee vẫn có phần nam tính.

Trong livestream mới nhất trên Facebook để trò chuyện với người hâm mộ, Lynk Lee đã hé lộ lý do chưa thay đổi giọng nói. Giọng ca 'Tạm biệt nhé' tâm sự: "Khi chuyển từ nam sang nữ thì uống hóc môn chỉ thay đổi cơ thể. Thay đổi cơ và mỡ trên gương mặt, bắp tay, bắp đùi, mông chứ không thay đổi giọng của bạn. Nếu người nào thay đổi chỉ là họ đã tập luyện để nói sao cho nữ tính hơn thôi. Mọi người cứ nói Linh sao không chuyển hết đi, nhưng Linh chuyển rồi, mà chuyển những bộ phận mọi người có nhìn thấy đâu, còn mặt thì vẫn thế, muốn đẹp lên thì phải thẩm mỹ".

Trong tương lai, Lynk Lee cho biết mình sẽ tiếp tục đi phẫu thuật để chỉnh sửa những khuyết điểm còn sót lại trên cơ thể. Mặc dù đã tiêm hóc môn, cơ thể nay đã mềm mại, nữ tính hơn trước nhưng phần yết hầu của ca sĩ vẫn còn giữ nguyên. Lynk Lee tâm sự mình thường phải cúi mặt hoặc tìm cách che đi, do đó tới đây sẽ sang Thái Lan để mài yết hầu nhằm mục đích làm cho vẻ ngoài nữ tính hơn.

Không chỉ vậy, Lynk Lee cũng rất vui vẻ tâm sự rằng tới đây anh sẽ thực hiện clip nói toàn bộ hành trình chuyển giới của mình với khán giả. Đây là một hành trình gian nan, tốn nhiều thời gian và tiền bạc mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu.

Lynk Lee tâm sự rằng mình đã mất hơn 30 năm cố gắng để làm con trai, thế nhưng bây giờ mới chính là thời điểm tươi đẹp nhất. Việc chuyển giới của ca sĩ cũng được gia đình rất ủng hộ, đặc biệt là được mẹ thấu hiểu nên anh quá lo lắng như công chúng thường nghĩ. Đối mặt với những bình luận "ném đá" sự thay đổi mới này, Lynk Lee khẳng định mình vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ và ngày càng nhận được sự công nhận từ công chúng.

Chi Nguyễn (t/h)