'Má Bên' của công nhân: Bà chủ trọ tốt bụng luôn lo Tết cho... người dưng

Mua quà, gói bánh Tết tặng công nhân





Là một người con của đất cảng Hải Phòng, tính đến nay bà Bùi Thị Bên (55 tuổi) đã vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp mưu sinh được 34 năm. Những năm 1985, bà bán nước mía kiếm sống. Đến khi kinh tế khá giả, bà tham gia Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú A. Bà luôn tích cực đóng góp công sức trong mọi hoạt động cùng các chị em, đều đặn đến Hội Chữ thập đỏ quận 9 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần nấu cơm phục vụ người nghèo, sinh viên nghèo.

Hiện nay, bà Bên là bà chủ của 35 phòng trọ với khoảng 120 công nhân thuê. Có người ở đây từ lúc đi học, khi ra trường đi làm một thời gian rồi vẫn không nỡ chuyển đi. Không chỉ giữ nguyên mức giá thuê phòng; mỗi tháng, bà Bên đều bớt cho mỗi phòng 200.000 đồng; từ 1,2 triệu đồng xuống còn 1 triệu đồng/phòng. Bên cạnh đó, bà còn làm đồng hồ điện, nước riêng cho từng phòng để công nhân được xài điện, nước đúng giá.



Năm nào cũng vậy, bà chủ trọ tốt bụng luôn dành thời gian gói bánh tét, mua quà tặng và lì xì cho công nhân.



Càng đến gần những ngày giáp Tết, xóm trọ bà Bùi Thị Bên (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP HCM) lại càng trở nên nhộn nhịp. Năm nào cũng vậy, bà chủ trọ tốt bụng luôn dành thời gian gói bánh tét, lì xì và tặng quà cho công nhân trong khu trọ cùng các công nhân khác ở gần nhà. Năm nay, bà Bên tặng 35 phần quà cho công nhân. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm 10 kg gạo, bột nêm, dầu ăn, bánh kẹo, nước bí đao… cùng 200.000 đồng lì xì cho mỗi phòng. Để gói bánh tặng mọi người, bà Bên đã mất cả ngày để làm nhân bánh đậu xanh, thịt mỡ và xay lá bồ ngót để vỏ bánh có màu xanh tự nhiên. Nguyên ngày hôm sau, bà cùng 3 người bạn gói và luộc bánh.

Có lẽ chẳng có chủ trọ nào giống như bà Bên, nhớ rõ hoàn cảnh của từng công nhân, sinh viên đã và đang ở trọ. Bà nhẩm tính, khu trọ nhà mình có chín cặp, từ Duy - Lành, Mừng - Quyết đến Minh - Thảo, Quang - Nhung... Cứ ở đây, thấy tụi nhỏ thương nhau bà vui lắm, sẵn sàng vun vén cho chúng nó thành đôi. Đến khi đám cưới lại càng đông vui. Nhìn các đôi hạnh phúc, sinh con đẻ cái, có người đã mua được nhà ở thành phố bà Bên càng không giấu nổi niềm hạnh phúc.



Có lẽ chẳng có chủ trọ nào giống như bà Bên, nhớ rõ hoàn cảnh của từng công nhân, sinh viên đã và đang ở trọ.

Bà Bên hào hứng kể: “Năm nào cũng thế, tôi sẽ trích một phần tiền cho thuê nhà trọ để mua quà gói bánh tặng công nhân. Trước đây, nhiều chị em rủ nhau gói bánh bán, lấy tiền lãi để lo Tết cho công nhân nghèo, thấy hợp lý nên đã làm ngay và luôn”. Từ tháng 6/2019 đến nay, nhóm bà Bên đã nhận đặt bánh giò để bán. Ngoài bánh giò, nhóm còn gói bánh tét, bánh Trung thu, làm rau câu, chả ngũ sắc… Tất cả số tiền lãi đều được đóng góp vào quỹ chung.



Coi công nhân như người thân trong nhà





Trong số những người ở trọ có bà Nguyễn Thị Tốt năm nay đã 72 tuổi. Nhà bà Tốt ở quận 9, trước bà buôn bán sinh sống, đến khi về già sống nhờ tiền con cháu chu cấp. Tuy nhiên, bà thấy mình còn khỏe nên không thích ở chung mà đến thuê trọ. Bà Tốt kể: “Cô Bên tốt lắm. Có gì ngon cô cũng phần rồi chia cho mọi người. Ngày Tết, những ai không về quê đều được cô mời lên ăn Tết cùng, coi tất cả mọi người như người thân trong gia đình ”. Có những cặp vợ chồng bận bịu công việc, ngày lễ Tết, ngày hè được nghỉ đều nhờ bà Bên trông giúp. Nhiều công nhân sinh con cũng tin tưởng nhờ bà chủ trọ đưa đi vì bà nhanh nhẹn, có kinh nghiệm, giỏi giao tiếp lại rất nhiệt tình.



Vào TP Hồ Chí Minh một mình học tập, anh Phạm Công Quang (quê Thái Bình ) cũng có một thời sinh viên đầy khổ cực. Nhiều khi không đủ tiền đóng tiền nhà, suốt ngày ăn mì gói thay cơm, bà Bên thấy thương nên gọi Quang lên nhà ăn cùng, nhiều lúc còn giúp cho đôi ba trăm để anh mua thêm gì đó lót dạ. Hiện tại, anh Quang đã lập gia đình, có nhà cửa đàng hoàng và một cô con gái xinh xắn. Nhiều đám cưới xa quá, mọi người không về được đến khi về khu trọ đều được bà Bên đứng ra mời cơm, ra mắt cô dâu chú rể. Hầu như đám cưới của người trong xóm trọ, dù xa đến mấy bà cũng đến chúc mừng. Bà Bên kể: “Có đứa ở mãi Gia Lai, đến khi lấy chồng cả nhà tôi lên mừng. Đến nơi, bố mẹ cháu cảm động quá, cứ xuýt xoa cảm ơn mãi. Đến khi cưới xong, vợ chồng nó cứ nằng nặc nhất định ở nhà tôi, không đi đâu khác”.

Tết năm nay, ngoài tặng quà cho công nhân khu trọ nhà mình, bà Bên còn tặng thêm 21 phần quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các xóm lân cận.



Cầm những chiếc bánh tét từ bà chủ phòng trọ, cô giáo Lê Thanh Hải (Trường Mầm non Thiên Thần, quận Thủ Đức, TP HCM) không giấu được sự xúc động: “Ở nhà trọ cô Bên sướng lắm. Cô thường xuyên cho đồ ăn, Tết đến còn được tặng quà, tặng lì xì”. Chị Hải đang mang thai 5 tháng, quê mãi ở Hà Tĩnh nên dự định Tết này không về. Biết được tin này, bà Bên nói ngay: “Vậy năm nay ăn Tết cùng cô chú, mình cùng nhau tổ chức ăn uống vào mùng Một cho có không khí; rồi ngày sau ai muốn đi chơi, thăm viếng họ hàng thì cứ đi…”

Mời mọi người ăn xong bánh Tét, bà Bên lại cắt chả ngũ sắc rồi pha trà sâm giải khát. Trong số những người nhận quà có cô bé 12 tuổi tên Ngô Ngọc Gấm khá ấn tượng. Cô bé da đen, tóc cháy, gầy còm ốm yếu đến từ Cà Mau, là chị của 2 đứa em, 1 đứa 9 tuổi và 1 đứa 4 tháng tuổi. Ba mẹ em làm thợ hồ nên thu nhập rất thấp. Kinh tế không có, Gấm không được đi học mà phải ở nhà trông 2 em, tối mới được đến lớp tình thương học vài con chữ. Cầm phần quà được bà Bên tặng, cô bé mắt lấp lánh, hào hứng khoe: “Quà của bà có bánh, mứt và nước ngọt, em con thích lắm”. Dù không ở trọ xóm nhà bà Bên, nhưng năm nào em cũng có quà. Tết năm nay, ngoài tặng quà cho công nhân khu trọ nhà mình, bà Bên còn tặng thêm 21 phần quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các xóm lân cận.





Những lúc say sưa trò chuyện, thi thoảng có người đến bà Bên lại đứng lên múc súp mời mọi người. Chính hành động thơm thảo, tự nhiên của bà khiến ai cũng quý, từ già trẻ lớn bé trong xóm đến những người ở xung quanh, mỗi khi nhắc đến bà đều không ngừng biết ơn, cảm phục và khen ngợi. Bà xuề xòa: “Hôm nay nhà tôi nấu nồi súp cua to lắm, mời mọi người và các Bà bầu trong xóm trọ ăn thử”. Lúc nào cũng thế, bà Bên luôn xem những người ở trọ như con cháu trong nhà. Bà hết long yêu thương, chỉ dạy và dành tình cảm chân thành cho họ. “Ngược lại, chúng cũng yêu quý, tôn trọng và xem tôi như người mẹ thứ hai, coi đây là ngôi nhà thứ hai”, bà Bên bộc bạch.

Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách. Nguồn: THND.

Thùy Nguyễn (t/h)