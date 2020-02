'Ma men' lái xe container chắn ngang đường sắt trong đêm, hàng loạt tàu phải dừng khẩn cấp

Tài xế container lái xe trong tình trạng say xỉn đâm gãy 40 m hàng rào lan hộ rồi leo lên chắn ngang đường sắt Bắc - Nam. Lực lượng chức năng phải huy động gần 50 người để "giải cứu" đường sắt.

Sáng 9/2, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết, rạng sáng cùng ngày trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn khiến đường sắt tắc nghẽn hàng giờ đồng, nhiều tàu phải dừng khẩn cấp.

Cụ thể, vào khoảng 0h10, xe container BKS 15C-138.38 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-082.09 do tài xế Nguyễn Văn Tâm (SN 1989, trú huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) điều khiển di chuyển trên QL1A theo hướng Hà Nội – TP Vinh (Nghệ An).

Khi đi đến Km 269+ 050 khu gian Cầu Giát Yên Lý (thuộc địa phận xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An), xe container bất ngờ mất lái lao sang bên phải đường, tông gãy hơn 40m hàng rào hộ lan rồi quay 180 độ nằm chắn ngang đường sắt Bắc - Nam.

Xe container chắn ngang đường sắt khiến tàu chậm hàng giờ đồng hồ. Ảnh: ATGT

Theo Vietnamnet, phát hiện sự việc, trưởng ga Cầu Giát Yên Lý đã khẩn trương nhấn chuông báo động để yêu cầu các tàu dừng khẩn cấp tại 2 đầu ga, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng ứng cứu.

Gần 50 người gồm CSGT Diễn Châu, PCCC cứu hộ cứu nạn và nhân viên nhà ga hai đầu đã được huy động để khẩn trương "giải cứu" đường sắt. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, xe container mới được cẩu ra khỏi đường sắt.



Đến 2h10 cùng ngày, đường sắt Thống Nhất thông tuyến trở lại nhưng các tàu phải di chuyển chậm với tốc độ 15km/h.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Ảnh: ATGT

Đáng chú ý, sau sự việc Nguyễn Văn Tâm được Đội CSGT huyện Diễn Châu kiểm tra nồng độ còn. Kết quả cho thấy tài xế container có nồng độ cồn là 0,446 mg/lít khí thở. Tại cơ quan chức năng, người này khai nhận do xe khách ép đường nên mất lái.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Kiều Đỗ (t/h)