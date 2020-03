Mặc COVID-19, gần 9.000 người vẫn kéo về dự thánh lễ ở Indonesia

Đáng buồn là, sự kiện ở quốc gia đông dân thứ 4 thế giới vẫn diễn ra dù cảnh sát khu vực đã nỗ lực hết mình để thuyết phục nhà tổ chức loại bỏ. Ước tính có khoảng 8.695 người đã tập hợp tại nhà thờ ở Gowa, gần thành phố Makassar của tỉnh Nam Sulawesi. Có những người đến từ Thái Lan, Ả Rập, Ấn Độ và Philippines.

Theo ông Arifuddin Saeni - đại diện chính quyền địa phương, ban tổ chức đã bác bỏ yêu cầu hủy bỏ sự kiện mà các quan chức và cảnh sát khu vực đưa ra. Đặc biệt, số người tham dự ngày càng tăng khiến họ gặp khó khăn trong việc kiểm soát sự kiện.



Đáp lại yêu cầu của chính quyền địa phương, ban tổ chức thánh lễ khẳng định, tất cả những người hành hương đến tham dự sự kiện đều được kiểm tra thân nhiệt. Khi được hỏi về nguy cơ lây nhiễm COVID-19, ông Mustari Bahranuddin - một người trong ban tổ chức sự kiện ở Gowa cho biết: "Chúng tôi sợ Thượng đế hơn. Con người ai cũng sợ bệnh tật, nhưng thứ cao cả hơn thể xác chính là linh hồn".

Cả hai cuộc tụ họp ở Indonesia và Malaysia đều được tổ chức bởi các thành viên của Tablighi Jama'at, một phong trào toàn cầu của người truyền đạo Hồi, thúc đẩy thịnh vượng, được gọi là dakwah.



Trước đó, sự kiện ở Malaysia được tổ chức từ ngày 27/2 đến ngày 1/3 tại một khu nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur đã thu hút 16.000 người tham gia. Khoảng 2/3 trong số các ca nhiễm bệnh của Malaysia đều bắt nguồn từ sự kiện. Ngoài ra, Brunei, Campuchia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam cũng ghi nhận thêm các ca nhiễm COVID-19 liên quan đến sự kiện này.

