Mắc COVID-19 sau khi đến hộp đêm, giáo viên nói dối làm lây bệnh cho ít nhất 10 người khác

Theo Korea Times, một nam giáo viên, 24 tuổi trung tâm dạy thêm ở Incheon được xác định là nguồn lây cho ít nhất 10 trường hợp khác. Người này đến hộp đêm King Club ở Itaewon từ tối 2/5 đến rạng sáng 3/5 sau đó được phát hiện dương tính với COVID-19 ngày 9/5.

King Club là một trong số những hộp đêm bệnh nhân siêu lây nhiễm 29 tuổi từng ghé qua trong cụm dịch ở khu phố Tây Itaewon mới bùng phát cách đây chưa lâu.



Đáng nói nam giáo viên này sau đó đã nói dối rằng mình đang thất nghiệp để trách bị điều tra. Thông tin trên khiến nhiều phụ huynh cho con theo học tại trung tâm lo lắng.

Trung tâm giáo dục tư nhân ở Incheon, nơi làm việc của giáo viên nói trên. Ảnh: Yonhap



Theo Yonhap, tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 13 ca mắc COVID-19 có liên quan đến giáo viên này. Trong đó có 8 học sinh trung học và phổ thông, một người khác cũng là giáo viên tại đây.



Ngoài ra, giáo viên này còn gia sư cho hai anh em ruột. Cả hai đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Mẹ của hai em này cũng đã mắc bệnh.



Thị trưởng thành phố Incheon Park Nam-chun nói: "Chính quyền thành phố Incheon khuyến nghị các cơ sở giáo dục tư nhân tạm dừng hoạt động trong một tuần vì học sinh của họ có thể tiếp xúc với học sinh từ trung tâm khác".

Giáo viên 24 tuổi cũng nhận chỉ trích từ phụ huynh. Một người viết trên Naver: "Lẽ ra, anh ta nên xin nghỉ phép khi đọc tin về ca lây nhiễm liên quan đến hộp đêm ở Itaewon".



Ông Park nói thêm thành phố sẽ khiếu nại hình sự đối với giáo viên 24 tuổi vì hành vi khai báo gian dối khi điều tra dịch tễ. Hiện tại, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác định xem nam giáo viên còn làm việc hay dạy học sinh ở nơi nào khác.

Một hộp đêm bị phong tỏa. Ảnh: Yonhap

Ngoài Incheon, ổ dịch Itaewon còn gây ra nhiều ca mới ở các nơi khác như Busan, Gangwon. Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) tổng số ca mắc COVID-19 có liên quan tới các quán bar và CLB đêm ở Itaewon hiện đã lên tới 120 ca.

Trong số đó, 76 người từng đến hộp đêm. 43 người còn lại là người nhà hoặc người quen của 76 bệnh nhân này.

Your browser does not support HTML5 video.