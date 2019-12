Mắc ung thư thực quản do thói quen ăn lẩu hầu như ai cũng có, cần bỏ ngay trước khi quá muộn

Ung thư thực quản vì thói quen ăn lẩu cay, nóng



Chắc hẳn, trường hợp của ông Trương (61 tuổi, đến từ Chiết Giang, Trung Quốc) sẽ khiến nhiều người phải giật mình. Vốn thích ăn đồ nóng nên ông Trương là "tín đồ" của các món lẩu. Ông thích cảm giác được thưởng thức đồ ăn khi còn nóng hầm hập, cho vào miệng ngậm một chút mới nuốt xuống bụng. Uống trà cũng vậy, phải càng nóng ông mới càng thấy ngon.





Cách đây 2 năm, sau một lần được con trai đưa đi ăn lẩu Trùng Khánh, ông Trương bắt đầu mê mệt món ăn này. Cứ 3-5 hôm ông lại tự ăn lẩu cay tại nhà, lẩu càng cay ông lại càng thấy kích thích vị giác và ăn càng nhiều. Cho đến 1 năm trước, ông Trương bỗng nhiên giảm cân nghiêm trọng, chỉ 1 tháng mà cân nặng từ 78kg xuống còn 63kg. Bên cạnh đó, ông thường xuyên cảm thấy dạ dày bị khó chịu, cổ họng cũng khó nuốt. Tuy nhiên lúc đó ông đơn giản nghĩ do mình ăn quá nhiều lẩu nên bị viêm dạ dày . Bởi vậy, ông đến bệnh viện địa phương ở Thái Châu kiểm tra. Kết quả, bác sĩ chẩn đoán ung thư thực quản khiến người đàn ông chết lặng.

Vì nghi ngờ kết quả, con trai đưa ông Trương lên Bệnh viện Đại học Y khoa Chiết Giang. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói ông bị ung thư thực quản dưới, di căn đến tim dạ dày và bạch huyết màng phổi. Do khối u có kích thước 7cm, nếu phẫu thuật cắt bỏ sẽ rất nguy hiểm nên chỉ có thể dùng phương pháp xạ trị.

May mắn thay, sau 27 lần xạ trị, khối u đã giảm xuống 4cm và được bác sĩ cắt bỏ. Ông Trương cảm thấy vô cùng hối hận, ông không ngờ thói quen ăn uống của bản thân lại dẫn đến hậu quả đáng sợ như vậy.



Chia sẻ về vụ việc, bác sĩ Vương Vĩ Bân - Phó trưởng Khoa Ung bướu Bệnh viện Đại học Y khoa Chiết Giang cho biết: Bệnh ung thư thực quản xảy ra chủ yếu ở nam giới ngoài 40. Bệnh này là một khối u ác tính do tổn thương trên thực quản, chủ yếu liên quan đến thói quen ăn uống; ví như ăn quá nóng hay nhiều lẩu cay trong thời gian dài sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh.



Đồ ăn, đồ uống quá nóng, cay sẽ làm tổn thương thực quản, khiến lớp màng nhầy thực quản bị bỏng . Tình trạng này diễn ra liên tục mà không được chữa lành sẽ gây tổn thương niêm mạc, từ đó tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản. Thông thường, thực quản chỉ chịu được nhiệt độ cao từ 50 đến 60 độ C. Khi miệng cảm thấy nóng rát, chứng tỏ nhiệt độ thực phẩm đã lên đến 70. Trong một báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2016 đã cảnh báo, uống đồ uống nóng trên 65 độ có thể tăng nguy cơ phát triển ung thư thực quản.

Phòng tránh ung thư thực quản từ thói quen ăn uống hàng ngày



Để bảo vệ sức khỏe cũng như phòng ngừa bệnh ung thư thực quản, cần ghi nhớ và thực hiện những điều sau:





Không ăn đồ cay nóng , rèn thói quen ăn chậm nhai kỹ; không uống quá nhiều rượu.

Không ăn đồ ăn đã bị nấm mốc. Những loại thức ăn để qua đêm, trái cây bị hỏng, đồ ăn bị mốc, nấm nên bỏ đi. Nguyên nhân bởi, nitrosamines trong thực phẩm mốc liên quan chặt chẽ với ung thư thực quản và nấm mốc có thể tăng cường tác dụng gây ung thư của nitrosamine.



Hạn chế hút thuốc và uống rượu.



Bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, tăng cường ăn rau xanh, hoa quả tươi.



Nguy cơ ung thư thực quản từ thói quen ăn và uống nóng. Nguồn: VTC 14

