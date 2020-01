Mách bạn cách ăn bánh chưng trong dịp Tết tốt cho sức khỏe

Ăn kèm với rau xanh



Bánh chưng vốn chứa nhiều đạm, chất béo và tinh bột nhưng lại thiếu vitamin, chất xơ và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Do đó, để đảm bảo dinh dưỡng, ngăn ngừa nguy cơ tăng cân, béo phì, chống ngán bạn nên ăn kèm bánh chưng với dưa muối, dưa hành, rau xanh . Sau khi ăn xong bánh chưng bạn cũng nên ăn thêm trái cây để hạn chế chất béo nạp vào cơ thể.

Không ăn bánh chưng vào bữa tối



Hạn chế ăn bánh chưng rán



Bánh chưng rán có mùi vị hấp dẫn, thơm ngon nên trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người trong dịp Tết. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết bánh chưng khi rán lên sẽ tích tụ nhiều chất béo, ăn nhiều sẽ bị đầy hơi, khó tiêu, tăng cân nhanh…



Không ăn bánh chưng mốc



Tất cả các thực phẩm mốc đều sinh ra độc tố Aflatoxin, khi tích tụ trong thời gian dài gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe.

Nhiều người có thói quen tiếc của, nên khi nhìn bánh chưng mốc vẫn không vứt đi mà chỉ gọt bỏ phần mốc rồi rán lên ăn tiếp. Thế nhưng, các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, tất cả các thực phẩm mốc đều sinh ra độc tố Aflatoxin, khi tích tụ trong thời gian dài gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe.



Nhiều nhà có thói quen gói bánh chưng với số lượng lớn, do đó việc tiêu thụ hết trong một thời gian ngắn là không thể. Do đó, bạn cần biết được những mẹo bảo quản bánh chưng để giữ được bánh thơm ngon lâu hơn.



Để bánh chưng ở nơi thoáng mát, không bụi bặm, có thể để bánh chưng trong ngăn mát tủ lạnh.

Nếu không ăn hết nguyên cái bánh, thì ăn đến đâu thì dùng dao cắt gọn cả ruột và vỏ bánh đến đó. Sau đó, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín phần bánh còn lại rồi cất đi.



Nếu để bánh chưng trong tủ lạnh thời gian dài, phần gạo nếp có thể bị cứng và co lại, bởi vậy khi ăn bạn chỉ cần hâm trong lò vi sóng hoặc hấp cách thủy thì bánh sẽ mềm lại như mới.



Cách gói bánh Chưng đẹp, vuông không cần khuôn trưng tết. Nguồn: Mẹo vặt 365.