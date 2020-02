Mách bạn cách làm sạch không khí trong nhà, ngăn ngừa virus corona

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra ngày càng diễn biến phức tạp. Biện pháp an toàn mà mọi người chỉ có thể làm bây giờ là ở nhà, hạn chế ra ngoài. Tuy nhiên, việc ở nhà thường xuyên và không biết vệ sinh đúng cách sẽ tạo điều kiện cho dịch bệnh có cơ hội phát triển. Vì vậy, để đảm bảo Sức Khỏe cho bản thân và mọi người thân yêu, những mẹo làm sạch không khí trong nhà ở dưới đây là điều cần thiết.

Làm thông thoáng không khí trong nhà

Sợ virus corona chủng mới xâm nhập mà bạn đóng kín cửa là sai hoàn toàn đấy nhé! Không gian nhà ở của bạn phải đảm bảo thoáng đãng, tránh ẩm ướt. Vì vậy, mỗi buổi sáng thức dậy, hãy mở tất cả các cửa trong nhà để đón nắng mới. Việc này giúp không khí cũ trong nhà bạn thoát ra ngoài và đón không khí mới trong lành hơn. Hơn nữa sưởi nắng vào buổi sáng sẽ rất tốt cho sức khỏe của bạn và gia đình đấy.







Đặt cây xanh trong nhà

Ngoài việc để làm đẹp , đặt một chậu cây xanh trong nhà còn có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe. Cây xanh có tác dụng sàng lọc không khí rất tốt, giúp bạn cân bằng độ ẩm. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, có cây xanh trong nhà sẽ khiến cho bạn giảm lo lắng, tâm trạng được cải thiện. Đồng thời, có cây cảnh trong nhà sẽ làm giảm tới hơn 30 phần trăm các triệu chứng ho, đau bụng, hen suyễn và cảm lạnh khác.

Khi chọn cây bạn nên chọn loại cây lá xanh và không có hoa và cũng không nên đặt quá nhiều cây trong nhà, sẽ không tốt khi về đêm.





Dùng chất tẩy rửa tự nhiên

Các loại dung dịch, chất tẩy rửa tự nhiên giấm, như chanh, muối, ... vừa an toàn lại vừa làm sạch và đủ đảm bảo cho sức khỏe.





Thường xuyên lau dọn, vệ sinh sàn nhà

Sàn nhà là nơi "ẩn náu" của vô số vi khuẩn do các tác động từ bên ngoài. Như vậy, để phòng ngừa mùa dịch bệnh, hãy đảm bảo sàn nhà được lau chùi, hút bụi bẩn thường xuyên.





Các đồ vật thường xuyên tiếp xúc

Những thiết bị như tay nắm cửa cần được vệ sinh bằng dung dịch nước ấm và muối trắng hoặc dung dịch với nước ấm và giấm. Chất axit axetic trong giấm trắng sẽ diệt các vi khuẩn và virus. Nhất là ở tay nắm cửa nhà vệ sinh, bạn cần quan tâm làm sạch thường xuyên hơn. Ngoài ra, cần thận trọng với ban công, tay vịn cầu thang, máy tính để bàn, điện thoại di động, đồ chơi và bất kỳ đồ vật nào được cầm bằng tay.





Các đồ vật trong nhà làm từ vải

Các tấm thảm chùi chân, khăn lau tay hay ghế sofa cũng là nơi ẩn chứa nhiều vi khuẩn. Đặc biệt, những chiếc ghế bọc nệm, vải là nơi các thành viên trong gia đình tiếp xúc nhiều nhất. Vì vậy, chúng ta cần làm sạch thường xuyên hơn. Thảm và khăn nhà bếp cần giặt sạch, phơi phóng ít nhất một tuần một lần để loại bỏ vi khuẩn phát triển trên những bề mặt ẩm ướt.





Vệ sinh các thiết bị công nghệ trong nhà

Điện thoại di động, bàn phím máy tính là nơi trú ngụ cho virus. Chúng ta nên vệ sinh thường xuyên tất cả các thiết bị công nghệ, trong đó có điện thoại di động, bàn phím máy tính. Lưu ý hạn chế cho người khác mượn các thiết bị công nghệ trong giai đoạn này bởi vius corona có thể lây lan khi sử dụng chung.

Bên cạnh đó, không nên sử dụng chung đồ dùng cá nhân như khăn tắm, bàn chải đánh răng. Cần phải giặt khăn tắm, khăn mặt hai lần một tuần. Khăn ẩm là nơi trú ngụ cho virus cảm thông thường, các loại trứng sán và virus corona.





Your browser does not support HTML5 video.

Cách tự nhiên làm sạch không khí trong nhà - Mẹo vặt cuộc sống