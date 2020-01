Mách bạn những bài tập yoga đơn giản vừa thon thả vóc dáng còn giúp cơ thể dẻo dai

Yoga trở thành một hình thức hoạt động thể chất phổ biến và được hàng triệu người lựa chọn. Các bài tập tác động thấp giúp bạn điều chỉnh tư thế, tăng tính linh hoạt và tăng cường cơ bắp. Thậm chí, nếu tập yoga thường xuyên còn trị được chứng mất ngủ, đau mãn tính và đau khớp.



Dù mang lại nhiều lợi ích Sức Khỏe là thế, nếu bạn cảm thấy yoga không thích hợp với mình, có lẽ bạn chưa chọn được bài tập phù hợp. Ngoài ra, nếu bạn sợ mình "cả thèm chóng chán", không đủ kiên trì để theo đuổi bộ môn yoga thì đừng lo lắng, bạn có thể chọn các bài tập yoga phù hợp theo tính cách của mình.

Có nhiều loại yoga khác nhau, tốt nhất nên chọn bài tập phù hợp tính cách của bạn để đạt được lợi ích tối đa.



Người sôi nổi, yêu thích thử thách: Ashtanga Yoga





Nếu bạn là một người luôn tìm kiếm những thách thức và thích những bài tập thể dục đầy sức mạnh, Ashtanga Yoga chính là lựa chọn phù hợp nhất. Đây là một bài tập có tác động cao, trong đó bạn thực hiện các loạt các tư thế yoga không ngừng nghỉ. Tổng cộng có sáu loạt Asthanga khác nhau, các tư thế đều khó hơn tư thế cuối cùng. Hình thức yoga này còn được gọi là yoga sức mạnh, chỉ nên được thực hiện sau khi thành thạo các tư thế cơ bản. Phải mất nhiều năm luyện tập và rèn luyện để làm chủ được bài tập này.

Yêu thích những thứ nhẹ nhàng, bình yên: Vinyasa yoga



Nếu bạn thích di chuyển cơ thể theo nhịp đập thì hãy thử Vinyasa yoga. Thông thường các lớp vinyasa đều im lặng, nhưng bạn có thể mở nhạc nếu muốn. Vinyasa yoga, còn được gọi là dòng chảy Vinyasa là sự kết hợp của một loạt các asana thể chất giúp bạn di chuyển liên tục. Có rất nhiều asana trong bài yoga này, do đó bạn sẽ không bao giờ bị buồn chán.



Vừa rèn luyện cơ thể vừa muốn thư giãn: Kundalini Yoga





Nếu bạn đang tìm kiếm một hình thức tập thể dục không chỉ làm tăng sự linh hoạt, xây dựng cơ bắp mà còn kết nối về mặt tinh thần thì Kundalini yoga chính là lựa chọn tốt nhất. Kundalini yoga rất khắt khe và liên quan rất nhiều đến thiền định, tụng kinh, bài tập tư thế tay và bài tập thở. Toàn bộ động lực của yoga này là giải phóng năng lượng Kundalini nằm ở dưới cùng của cột sống.

Chú trọng vào thư giãn tinh thần: Restorative Yoga



Phong cách yoga này dành cho những người muốn thư giãn. Restorative Yoga là một hình thức yoga phục hồi nhẹ nhàng hơn giúp làm dịu tâm trí, ổn định huyết áp và tăng cường sức khỏe tiêu hóa. Bài tập yoga này cũng được khuyến khích cho người mới bắt đầu vì tốc độ chậm và dễ thực hiện.



Những người muốn đổ nhiều mồ hôi: Bikram Yoga



Bikram yoga là một bộ các tư thế được thực hiện trong một căn phòng được làm nóng đến 41 độ C và độ ẩm 40%. Yoga được thực hiện trong phòng nóng trong 90 phút với 26 tư thế cơ bản được thực hiện hai lần, sau đó là hai bài tập thở. Nhiệt độ của căn phòng khiến bạn đổ mồ hôi quá mức và cũng loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Nhưng trước khi thực hiện hình thức yoga này, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.

Your browser does not support HTML5 video.

Đánh bay mỡ bụng với bài tập yoga đơn giản. Nguồn: VTC

Xem thêm: 7 bài tập yoga chữa đau thắt lưng cực kỳ hiệu quả

Thùy Nguyễn (Theo Timesofindia)