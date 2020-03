Malaysia tiếp phong tỏa đất nước đến giữa tháng 4 do tình hình dịch COVID-19 ngày càng căng thẳng

Ngày 25/3, chính quyền Malaysia tuyên bố tiếp tục gia hạn lệnh hạn chế di chuyển (vốn hết hạn vào ngày 31/3) kéo dài đến ngày 14/4, theo South China Morning Post.



Trong một bài phát biểu trực tuyến, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết, việc kéo dài lệnh phong tỏa là hoàn toàn cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới. Ông cũng thông báo thêm, gói kích thích kinh tế sẽ được công bố vào ngày 27/3 tới.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin.



Tính đến trưa ngày 25/3, Malaysia vẫn là quốc gia có số người nhiễm COVID-19 cao nhất Đông Nam Á với 1.624 người mắc và 17 ca tử vong. Giữa tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, Thủ tướng Muhyiddin Yassin khẳng định: "Nên thực hiện nghiêm túc lệnh hạn chế di chuyển để bảo vệ bản thân, gia đình và những người xung quanh".



Ông Muhyiddin cũng yêu cầu người dân không nên hoảng loạn, hạn chế việc mua tích trữ lương thực và khẳng định "nguồn cung đã chuẩn bị đủ cho tất cả mọi người".



Trước đó, lệnh phong tỏa đất nước ở Malaysia bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/3, dự định kéo dài trong 2 tuần, yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài, không tụ họp nơi đông người. Người dân Malaysia chỉ có thể ra ngoài để mua đồ tạp hóa, trong trường hợp khẩn cấp hoặc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc Sức Khỏe , còn các hoạt động xã hội khác đều bị cấm.

Nhiều trường hợp mới nhiễm COVID-19 ở Malaysia có liên quan đến một cuộc tụ họp tôn giáo lớn diễn ra vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 vừa qua.



Bất kỳ ai bị phát hiện vi phạm lệnh sẽ phải đối mặt với 6 tháng tù giam, xử phạt hành chính hoặc cả hai. Cảnh sát và lực lượng quân đội sẽ kết hợp giám sát chặt chẽ vấn đề này. Sau khi ban hành, hơn 95% người dân đã tuân thủ nghiêm túc, tuy nhiên cũng có khoảng 110 người đã bị bắt vì vi phạm.



Được biết, nhiều trường hợp mới nhiễm COVID-19 ở Malaysia có liên quan đến một cuộc tụ họp tôn giáo lớn diễn ra vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3, đã thu hút 14,5 nghìn người Hồi giáo từ Malaysia và 1.500 người nước ngoài đến cầu nguyện. Đây cũng chính là "ổ dịch" gieo rắc virus sang Brunei, Singapore, Campuchia và Thái Lan.

Thùy Nguyễn (Theo SCMP)