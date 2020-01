Năm nay, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sẽ rơi vào ngày 25/1/2020 dương lịch. Theo đó, trong ngày mùng 1 tết âm lịch năm 2020 sẽ có 6 giờ hoàng đạo đẹp là 23h-01h giờ tý; 03h-05h giờ Dần; 5h-7h giờ Mão; 11h-13h giờ Ngọ; 13h-15h giờ Mùi; (17h-19h) giờ Dậu.



Vào khoảnh khắc này, nhiều gia đình thường chuẩn bị 2 mâm cỗ cúng Giao thừa : 1 mâm để trên bàn thờ gia tiên còn 1 mâm ngoài cửa chính để cúng các vị thần.

Mâm cỗ cúng giao thừa đầy đủ nhất gồm những món gì?



Mâm cỗ cúng ngoài trời: Thủ lợn hoặc gà luộc, bánh chưng, mứt kẹo, trầu cau, hoa quả, rượu và vàng mã, cần thêm 2 ngọn đèn dầu và nến.



Mâm cỗ cúng trong nhà: Thường sẽ có bánh chưng, gà lễ (gà trống tơ chưa đạp mái), đĩa xôi gấc và bát canh măng.



Đối với những gia đình có điều kiện ở Hà Nội, mâm cỗ cúng giao thừa truyền thống thường có “bốn bát sáu đĩa” hoặc "tám bát tám đĩa".



Các bát gồm:



Một bát bóng nấu với chân tẩy

Một bát miến nấu lòng gà.

Một bát măng khô thịt lợn.



Các đĩa gồm:



Đĩa gà luộc

Đĩa nem rán

Đĩa giò xào, giò lụa

Đĩa xôi gấc

Đĩa nộm.

Sau khi chuẩn bị xong cỗ, gia chủ sẽ kính bày lễ lên bàn, đốt đèn nến, thắp hương thơm và thành kính cầu khấn (đọc văn khấn).

Văn khấn cúng giao thừa trong nhà năm Canh Tý 2020

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần)

Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần

Các cụ tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh



Nay phút Giao thừa năm cũ Kỷ Hợi với năm mới Canh tý



Chúng con là … sinh năm: …



Hành canh: … tuổi (ví dụ: 65 tuổi)



Ngụ tại số nhà …, ấp/khu phố …, xã/phường …, quận/huyện/thành phố …, tỉnh/thành phố …



Phút Giao thừa vừa điểm, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật- Thánh, dâng hiến tôn Thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.



Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ Thần, Phúc đức chính Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.



Con lại kính mời các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội ngoại gia tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật.



Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.



Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, vạn sự cát tường, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.



Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám.

Nam mô A-di-đà Phật (lạy – 3 lần)



(Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam)



