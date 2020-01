Mách nhỏ các bà nội trợ mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo vừa đẹp, vừa ngon lại tiết kiệm thời gian

Cúng ông Công, ông Táo là nét văn hóa tín ngưỡng tự lâu đời của người dân Việt Nam, vào mỗi 23 tháng Chạp. Theo quan niệm dân gian, Táo quân là vị quan túc trực quanh năm trong mỗi gia đình , để cai quản mọi chuyện ở hạ giới. Thần Táo gồm có 3 người, 2 Táo ông và 1 Táo bà. Hằng năm, đúng 23 tháng Chạp, 3 vị thần sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình, bẩm báo diễn biến một năm qua của gia chủ ở phàm trần.

Để tiễn các thần trong chuyến hành trình này, dân gian thường bày biện cỗ cúng tiễn ông Táo với những món ngọt hoặc món mặn truyền thống, kèm theo giấy tiền, vàng mã,…





Mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo truyền thống





Thông thường một mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo truyền thống sẽ có: 1 con gà trống luộc chéo cánh ngậm hoa tỉa ớt hoặc hoa hồng, nếu không có thể thay bằng thịt vịt, thịt heo luộc hay vịt quay; 1 đĩa xôi ( xôi gấc, xôi nếp , xôi đậu xanh,… tùy thích; 1 đĩa giò lợn; 1 cái bánh chưng; 1 bát canh chân giò nấu măng (hoặc canh mọc); 1 đĩa rau xào thập cẩm, chả rán, thịt đông,…1 chén gạo và 1 chén muối.

Ngoài ra còn có các món ngọt như: Chè hoa cau hoặc chè trôi nước, chè kho, các loại bánh trái.

Ngày nay, do mâm cỗ cúng đơn giản hơn xưa nhiều, không quá bắt buộc phải cầu kỳ và tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh mỗi gia chủ. Và nếu, chị em nội trợ nào hạn chế về mặt thời gian, gợi ý về mâm lễ cúng ông Công, ông Táo này cũng là một ý kiến hay.





Mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo 8 món đơn giản, dễ làm

Gà luộc





Tùy theo khẩu phần ăn của gia đình, bạn chọn một con gà trống tầm 1,5 kg, sơ chế sạch sẽ rồi cho vào nồi nước lạnh cùng vài lát gừng. Khi gà luộc sôi, bạn nhớ hạ lửa, đun liu riu riu khoảng 10 đến 15 phút rồi tắt bếp, đậy vung để thêm một lúc là được. Để biếtđã đủ chín hay chưa, bạn dùng đũa xiên thử vào phần thịt đùi gà, nếu nước chảy ra không có màu hồng thì chứng tỏ gà chín. Cuối cùng bạn vớt ra, để nguội và chặt miếng xếp ra đĩa. Nếu không, bạn co thể dùng nguyên con.





Chả cá chiên xù

Loại cá ngon, nhiều thịt, mua về rửa sạch, đem xay nhyễn.Thịt nạc vai, rửa sạch, cắt miếng, xay nhuyễn. Bạn đem trộn chung với nhau, rắc thêm rau răm,hành, thì là, ớt, gia vị với nhau rồi cho vào máy xay nhuyễn lần nữa. Tiếp đến,bạn đem vo viên và lăn qua lớp bột chiên xù, bắc chảo, cho dầu nóng lên và thả những viên cá vào chiên đến khi vàng rội.





Canh rau củ nấu





Các loại củ, cà rốt, khoai tây, …gọt vở rửa sạch, thái miếng vừa ăn. Để ngon, đậm đà hơn, bạn dùng nước luộc gà dùng nấu canh cho ngọt. Khi nước sôi, cho rau củ vào ninh bở rồi thêm gia vị, hành lá.





Xôi

Có thể là xôi nếp, xôi đậu xanh tùy thích. Gạo nếp vo sạch, ngâm nước khoảng 6-7 tiếng đồng hồ hoặc ngâm qua đêm. Sau đó vo lại với nước để ráo. Nếu dùng gấc thì bạn bổ đôi, lấy hết phần thịt gấc ra bát, ướp với 2 thìa rượu trắng cho gấc được đỏ hơn. Tiếp đến, bạn trộn thịt gấc, gạo nếp và thìa muối nhỏ cho đều, sau đó cho gạo vào xửng hấp khoảng 25 đến 30 phút. Khi thấy xôi mềm, dùng đũa xới xôi lên cho xôi được xốp. Tiếp tục cho chút dầu ăn hấp xôi thêm 10 phút nữa. Sau khi xôi chín, bạn nhấc ra và cho vào khuôn định hình.





Rau củ xào cật lợn





Cà rốt, su hào gọt vỏ, thái miếng mỏng. Cật lợn làm sạch,thái miếng,ướp chút hành băm, trộn chút gia vị cho ngấm. Cho chút dầu ăn vào chảo, tiếp đến cho cật lợn vào đảo chín rồi cho su hào, cà rốt vào đảo đều tầm 3 đến 5 phút. Sau đó, rắc hành, mùi thái nhỏ vào đảo cùng rồi tắt bếp.





Miến xào lòng gà

Chọn loại miến dong ngon, ngâm nước cho mềm tầm 10 phút. Lòng gà làm sạch với muối và chanh, sau đó thái miếng và ướp cùng gia vị. Miến ngâm mềm vớt ra để ráo nước. Cà rốt gọt, rửa sạch rồi nạo sợi. Phi thơm hành cùng dầu ăn, cho lòng gà vào xào chín rồi để ra đĩa.

Bên cạnh đó, lễ vật cúng sẽ có 3 chiếc mũ ông Công, ông Táo, kèm 3 đôi hia bằng giấy. Trong đó, hai chiếc mũ ông Táo có cánh chuồn, một chiếc mũ bà Táo không có cánh chuồn, tương tự hia cũng chuẩn bị như vậy. Hoặc đơn giản hơn, có khi người ta chỉ cúng tượng trưng một cỗ mũ ông Công (có hai cánh chuồn) lại kèm theo một chiếc áo và một đôi hia bằng giấy.

Màu sắc của mũ, áo hay hia ông Công thay đổi hàng năm theo ngũ hành. Những đồ này (mũ, áo, hia và một số vàng thoi bằng giấy) sẽ được đốt đi sau lễ cúng ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp.

Cầu kỳ mâm cỗ cúng 23 tháng Chạp- VTC 14

Minh Tú (t/h)