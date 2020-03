Mâm cơm cả tuần chống dịch COVID-19 của sinh viên năm 2 khiến nhiều người xuýt xoa: 'Khéo quá'

Dịch bệnh cũng khiến sinh viên phải tạm thời nghỉ học để đảm bảo an toàn. Để giải tỏa những tháng ngày buồn chán khi phải ở trong phòng trọ, Trúc Quỳnh - cô nàng sinh viên năm 2 hiện đang theo học Đại học Ngoại Thương đã biến việc nấu nướng thành thú vui của mình.



Chia sẻ trong một hội nhóm chuyên về ẩm thực, Trúc Quỳnh đã không ngại "khoe" loạt mâm cơm được nấu trong 7 ngày ở phòng trọ chống dịch. Vốn là sinh viên nên những món ăn không phải "cao lương mỹ vị", nhưng thay vào đó, thực đơn lại khá đa dạng, đầy đủ từ món mặn, món canh, món rau và cả hoa quả tráng miệng. Những mâm cơm được sắp xếp hài hòa, đẹp mắt về màu sắc lại đầy đủ chất dinh dưỡng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Trúc Quỳnh có sở thích nấu nướng từ khi lên đại học. Ảnh: FBNV



Đăng tải không lâu, bài viết của Trúc Quỳnh đã nhận về cơn mưa lời khen như: "Em gái giỏi quá", "nấu khéo quá"... Thậm chí, nickname Bống Kids còn cảm thán: "Thực sự quá giỏi em ạ. Bằng tuổi em nhiều cậu ấm cô chiêu đang được phục vụ cơm bưng nước rót, cả ngày chỉ nằm dài lướt điện thoại, hoạ chăng ngày 3 tiết trên giảng đường. Chị chỉ ước sinh viên nhà chị có ý thức được như em thôi."



Được mọi người khen ngợi, cô sinh viên năm 2 cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ và bất ngờ. Chia sẻ về sở thích nấu nướng của mình, Trúc Quỳnh (quê Hưng Yên) cho biết: "Em thích công việc bếp núc từ khi lên đại học. Ở trên đây, xa bố mẹ nên phải tự lần mò nấu nướng, ăn vừa ngon mà cũng an toàn hơn. Thỉnh thoảng về nhà, em cũng thích làm các kiểu bánh ngọt, hay chè, nhưng ít khi lên thực đơn như khi ở trọ lắm..."



Những mâm cơm được Trúc Quỳnh chia sẻ là dành cho 2 người. Không chỉ đẹp mắt mà những món ăn còn ngon đến nỗi "2 người ăn hết sạch không còn gì". Nói về bí quyết nấu nướng của mình, cô nàng sinh viên bộc bạch: "Em thường chuẩn bị đồ từ trước. Những món nào cần ướp hay phức tạp hơn một chút thì em làm từ tối hôm trước, hoặc là sáng hôm sau em sẽ đi chợ sớm để mua được đồ ngon, tươi hơn".



Nếu mọi người còn đang bí ý tưởng chưa biết nấu gì cho những ngày ở nhà chống dịch, hãy tham khảo ngay thực đơn cả tuần dưới đây của Trúc Quỳnh nhé:

Thịt kho tiêu - Trứng cuộn - Bí đỏ xào tỏi - Canh trứng cà chua - Dưa hấu.

Gỏi gà - Cá lăng hấp xì dầu - Canh cải luộc - Xoài.

Đậu chiên sả ớt - Canh chua cá hồi - Salad - Xúc xích - Cam Vinh.

Chả tôm - Bê xào sả ớt - Giá + Măng tây - Trứng bắc cà chua - Xoài.

Cánh gà sốt cà chua - Tôm tẩm bột chiên - Bắp cải tím - Cam Vinh.

Salad dầu giấm - Nem rán (chả giò) - Giá đỗ luộc - Sườn xào chua ngọt - Dưa hấu.

Cá basa kho riềng - Gà xào sả ớt - Đậu hũ sốt Tứ Xuyên - Canh cải thịt bằm - Dưa chua - Lê.

