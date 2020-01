Bà nội trợ 8X khoe mâm cơm gia đình thời điểm giáp Tết khiến ai cũng nôn nao muốn... về nhà

Là một dược sĩ hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, chị Tú Linh có sở trường mà bất kỳ chị em nào cũng ao ước, đó là nấu ăn ngon và trang trí, bày biện đẹp mắt. Chính vì lẽ đó, dù công việc bận rộn nhưng ngày nào bà mẹ 2 con cũng dành thời gian vào bếp để tự tay nấu nướng cho chồng và các con thưởng thức.

Dù đã 39 tuổi, ngấp nghé sang độ tuổi đầu 4 thế nhưng bà mẹ 2 con Tú Linh vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung.

Các món ăn được sắp xếp gọn gàng, vừa đẹp, vừa bắt mắt lại có sự hài hòa, tươi sáng về màu sắc.

