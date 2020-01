Nàng dâu xứ Nghệ khoe mâm cơm chay từ rau cỏ vườn nhà khiến chị em mê mệt

Thế nhưng mới đây, trong một nhóm chuyên chia sẻ về ăn uống cô nàng với nickname Nguyễn Minh Hằng đã khiến nhiều chị em chú ý khi đăng tải một loạt những mâm cơm gia đình ngon, đẹp mắt cùng lời bộc bạch chân tình:



Mảnh vườn nhỏ của cả hai vợ chồng.

Mảnh vườn nhỏ của hai vợ chồng trồng cả rau và hoa, gieo trồng theo mùa, mỗi ngày được chăm sóc, dõi theo sự đổi thay của các bạn ấy, thú vị và hạnh phúc lắm ạ. Em xin được chia sẻ những mâm cơm chay giản đơn, thân thương và chút sắc màu của hoa lá vườn nhà coi như là lời chào đến với các chị em trong nhóm. Chúc mọi người luôn bình an và giữ lửa ấm áp cho ngôi nhà của mình nhé!".

Toàn bộ nguyên liệu nấu ăn hàng ngày đều là rau cỏ trong vườn.

Chỉ ít phút, bài đăng của Minh Hằng đã nhận được hàng loạt tương tác và bình luận. Không ít chị em đã dành những lời khen, khâm phục và ước ao đến một cuộc sống bình dị, giản đơn như vậy: "Bỏ thành thị về làm ngôi nhà nhỏ trồng rau, nuôi gà, cảm thấy thích lắm", "em thích vườn của chị quá, ước mơ của em", "em lại quê ở Nghệ An xong làm dâu Bắc, vẫn nấu món Nghệ cho chồng ăn, mê tít luôn ấy; chúc chị và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc ạ", "yêu mảnh vườn này quá!"

Cùng ngắm những mâm cơm chay gia đình thơm ngon - xanh - sạch - đẹp được nàng dâu xứ Nghệ Nguyễn Minh Hằng chia sẻ:

Ảnh: FB Nguyễn Minh Hằng.

Hướng dẫn cách làm mâm cơm tiết kiệm 50k. Nguồn: Feedy VN