Vợ đảm khoe mâm cơm gia đình cuối năm 'xanh mướt mắt' khiến ai nhìn cũng mê

Chính vì lẽ đó, khi nickname Ngân Phạm chia sẻ loạt mâm cơm gia đình "tổng kết năm 2019", không ít chị em đã bị thu hút và không ngừng cảm thán, khen ngợi trước những thực đơn vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng. Được biết, chủ nhân của những mâm cơm "xanh" chủ yếu được chế biến từ rau củ quả trên chính là chị Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Năm nay dù đã 30 tuổi, chị Ngân vẫn duy trì được vẻ ngoài xinh như gái đôi mươi, vóc dáng thon gọn cùng tài nấu nướng, trang trí món ăn cực "đỉnh".



Dù công việc bận rộn, ngày nào chị Ngân cũng sắp xếp thời gian để nấu nướng cho gia đình. Mới học nấu nướng được 3 năm có lẻ, nhưng thành quả của "vợ đảm" khiến ai cũng phải tấm tắc, khen ngợi. Mỗi ngày, chị đều dành khoảng 60-90 phút để chuẩn bị cơm nước tươm tất cho gia đình.

Chị cho biết, lúc đầu, bản thân chị hay lân la vào các group để học hỏi kinh nghiệm, bắt đầu từ những món đơn giản nhất. Sau nhiều lần thực hành, tài nấu nướng của chị cứ “lên hương” vùn vụt lúc nào không hay. Dần dần, không chỉ nấu ngon, chị Ngân còn có thể trang trí món ăn rất đẹp mắt và ngày càng thêm đam mê với việc bếp núc của mình.

Những mâm cơm gia đình thơm ngon, hấp dẫn được chị Ngân chia sẻ:



Ảnh: FB Ngan Pham.

