Gợi ý cho các mẹ loạt thực đơn vừa ngon vừa bổ trong thời điểm dịch cúm hoành hành

Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều khi các bà nội trợ có thực đơn để tham khảo. Chẳng còn phải vắt óc suy nghĩ "nay ăn gì", "mai ăn gì", chị em có thể lên kế hoạch đi chợ cho cả tuần, vừa tiết kiệm chi phí, công sức và cả thời gian.



Có thể thấy, những mâm cơm gia đình gợi ý dưới đây đều rất đẹp mắt, được sắp xếp hài hòa về màu sắc với nhưng món ăn đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể làm được tại nhà.



Cùng tham khảo thêm những mâm cơm gia đình ngon dưới đây:

Nguồn ảnh: Tống hợp.

Your browser does not support HTML5 video.