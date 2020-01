9x chia sẻ mâm cơm gia đình 'ngon bổ đẹp' giúp bạn chẳng cần vắt óc 'Hôm nay ăn gì?'

Những mâm cơm ngon, hút mắt luôn là đề tài được nhiều chị em nội trợ chú ý. Đặc biệt trong thời điểm xã hội , công việc ngày càng bận rộn, thời gian để dành cho những mâm cơm gia đình ngày càng trở nên hiếm hoi và ít ỏi. Do đó, được ngồi quây quần bên nhau, được thưởng thức những món ăn nhà làm ấm cúng và đầy hương vị chính là khoảnh khắc hạnh phúc và ý nghĩa nhất trong ngày.

Mới đây, trong một nhóm chuyên chia sẻ về nấu nướng, nickname tên Nhim PT đã chia sẻ một loạt những mâm cơm của 2 vợ chồng. Ngay khi đăng tải không lâu, bài chia sẻ đã nhận được sự chú ý của rất nhiều các bà nội trợ, ai cũng không ngần ngại dành tặng những lời khen ngợi cho "chính chủ": "Nhìn thèm quá", "ảnh đẹp thế chị ơi", "ngon mắt quá", "hấp dẫn quá. Cảm ơn chị đã chia sẻ công thức".

Vợ trẻ 9x vừa xinh đẹp lại vừa nấu nướng giỏi.

Được biết, chủ nhân của những mâm cơm ngon được chia sẻ là Thu Hiền, 28 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Dù nhà chỉ có 2 vợ chồng, 9x vẫn dành thời gian cho việc nấu nướng. Chị Hiền cho biết, ông xã luôn ủng hộ mình trong việc bếp núc, hơn thế nữa tự nấu ăn tại nhà cũng là bí quyết "giữ lửa" hôn nhân và tiện cho việc chăm sóc gia đình.

Thực đơn đẹp mắt, ngon miệng với canh cải xoong thịt nạc, đậu hũ chiên, đậu que xào thịt bò, rau câu hoa đậu biếc.



Không khó để nhận thấy, những thực đơn của vợ trẻ 9x thường rất hạn chế thịt lợn. Đây là mâm cơm lý tưởng trong thời điểm thịt lợn đang ngày càng leo thang. Thay vào đó, chị lựa chọn những loại thực phẩm bổ dưỡng và phong phú khác như cá, thịt bò, đậu,... và bổ sung nhiều rau xanh và củ quả trong mỗi bữa cơm.

Cá kho keo, canh đậu hũ cùng nấm hẹ, rau củ luộc, thanh long.



Không chỉ đảm bảo yếu tố dinh dưỡng và phong phú các món ăn, vợ đảm còn trình bày rất khéo léo, tỉ mỉ, khiến mâm cơm không chỉ ngon miệng và còn "ngon" mắt. Chị Hiền thường chọn cách bày biện đơn giản nhưng cân đối và hài hòa màu sắc. Mỗi ngày, tùy vào món chuẩn bị, chị mất khoảng 40-45 phút cho việc nấu nướng của mình.

Cùng xem thêm những mâm cơm gia đình thơm ngon và đẹp mắt của vợ đảm 9x:

Ảnh: FB Nhim PT.

