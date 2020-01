Bà mẹ 2 con khoe loạt mâm cơm gia đình đẹp như tranh vẽ khiến chị em xuýt xoa

Mới đây, trong một nhóm chuyên về ăn uống, nick name Lê Thu Trang Em đã khiến nhiều bà nội trợ thích thú khi chia sẻ những mâm cơm ngon, đầy hấp dẫn được chị tỉ mỉ chuẩn bị, nấu nướng dành cho 2 con nhỏ. Kèm theo bài đăng là những lời bộc bạch: "Em vẫn đang đi làm và có 2 con nhỏ. Do 2 bé hơi lười ăn nên chiều đi làm về em thường dành nhiều thời gian để nấu cơm cho các con ăn.

Chồng đi làm xa nhà, thế nên mọi người cứ nói em đã 1 mình 2 con vất vả thế mà còn thích bày vẽ. Nhưng thực sự một phần cũng là do đam mê nữa, cứ vào bếp nấu nướng là em lại không thấy mệt nữa".

Dù đã qua 2 lần sinh nở nhưng chị Trang vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn như thời con gái.

Mới chia sẻ được ít phút, bài đăng của chị Trang đã thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Không ít chị em cũng bài xuýt xoa khen ngợi khi tận mắt chứng kiến những mâm cơm do tự tay bà mẹ 2 con nấu như: "Khéo quá đi thôi vừa khéo vừa chăm", "đẹp quá không nỡ ăn chị ạ", "ui ngon quá, có 2 bé mà đi làm nấu được thế này quá giỏi luôn", "bày trí đẹp, đĩa chén cũng đẹp nữ", "ôi chị khéo quá"...

Khi có người thắc mắc, chồng đi làm xa, một mình chị ở nhà vừa đi làm vừa chăm 2 con nhỏ thì thời gian đâu mà nấu nướng cầu kỳ như thế, chị Trang vui vẻ cho hay: Bình thường hàng ngày chị đi làm, rồi đón con về nhà là khoảng 17h15. Dù có nấu nướng gì đi nữa thì cứ trước 19h là phải ngồi vào bàn ăn. Khi ăn xong, chị Trang sẽ rửa bát, bé lớn tự đi tắm. Sau đó, chị đi tắm cho đứa nhỏ, tranh thủ tắm cho mình khi 2 con đã nghỉ ngơi. Cũng may, 2 bé nhà chị đều ngoan nên chị Trang cũng đỡ vất vả.

