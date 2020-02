Mẹ bỉm sữa khoe mâm cơm gia đình thơm ngon đẹp mắt khiến chị em mê mệt

Nhiều người còn truyền tai nhau rằng, gia đình càng hạnh phúc khi căn bếp còn đỏ lửa. Bởi vậy, hình ảnh chị em phụ nữ bận rộn trong căn bếp tự tay nấu nướng dành tặng gia đình đã trở nên vô cùng quen thuộc, thân thương và ấm áp.



Một trong những mâm cơm hàng ngày của bà mẹ bỉm sữa 26 tuổi.

Mới đây, trong một nhóm chuyên chia sẻ về bí quyết nấu nướng, bà mẹ bỉm sữa 26 tuổi với nickname Tuyết Vy Lê đã chia sẻ loạt mâm cơm gia đình cho chính tay mình nấu trong thời gian ở nhà chăm con. Được biết, bé của mẹ trẻ 9x mới được 5 tháng. Hàng ngày ở nhà chăm con, mẹ đảm cũng tranh thủ thời gian bếp núc, chuẩn bị những thực đơn đầy đủ chất dinh dưỡng cho gia đình.



Có thể thấy, các món ăn đều không quá cầu kỳ nhưng được sắp xếp và trình bày sạch sẽ, gọn gàng, đẹp mắt và hài hòa màu sắc.

Ảnh: Tuyết Vy Lê.

