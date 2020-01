Ăn quá nhiều chất ngày Tết, nhìn những mâm cơm đơn giản của mẹ 8x lại thấy... thèm

Hàng ngày, dù phải bận rộn với việc ở công ty nhưng chị Phạm Hòa (33 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) vẫn dành thời gian để vào bếp nấu những bữa cơm ngon, đẹp mắt dành tặng chồng và con trai. Những món ăn chị nấu đều rất tỉ mỉ, bắt mắt, được sắp xếp gọn gàng và hài hòa về màu sắc khiến ai nhìn cũng thích thú.

Ngoài sở thích nấu nướng và trang trí món ăn, chị Hòa còn hay chia sẻ những "thành phẩm" của mình lên các hội nhóm ẩm thực, nhiều khi còn kèm theo những công thức vô cùng chi tiết. Những bài chia sẻ của chị khiến nhiều bà nội trợ chú ý, ngợi khen vì giúp họ có thêm bí quyết bếp núc, cũng không còn phải đau đầu suy nghĩ hôm nay hay ngày mai ăn gì, nấu gì.

Chị Hòa có niềm đam mê đặc biệt với việc nấu nướng và bày biện các món ăn.

Ngao xào me, cá cơm chua ngọt, salad hoa quả, canh ngao, thanh long tráng miệng.

Nui xào chay, su su, cà rốt luộc, cá thu sốt, bưởi diễn.

Su su luộc, cá rô phi phi lê rán, trứng cút lộn xào me, hoa quả.

Lẩu cá lăng.

Lòng lợn luộc, dồi nướng, canh cải xoong thịt băm, xoài.

Cải xoong luộc, thịt chiên không dầu, lòng xào dưa, hoa quả.

Canh gà, cải luộc, canh nấm gà, hoa quả.

Cua hấp rượu, cá thu sốt chua ngọt, rau bí xào tỏi, canh chua thịt viên, thanh long tráng miệng.

Chim câu rán, tép xào khế, rau khoai xào tỏi, canh cà chua, cam canh.

Sò gạo hấp xả, bê xào sả ớt, canh rau khoai, rau sống chấm cà chua.

Salad rau củ, gà rang gừng sả, canh xườn nấu khoai lang, súp lươn Nghệ An.

Gà rang, gà chiên nước mắm, rau sống, canh mồng tơi nấu tép, phồng tôm, hoa quả.

Hướng dẫn Cách làm mâm cơm tiết kiệm 50k. Nguồn: Feedy VN.

Thùy Nguyễn (Ảnh: Hòa Phạm)