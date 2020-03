Mẹ đảm 8X gợi ý thực đơn cho cả tuần bận rộn, khỏi phải vắt óc suy nghĩ món ăn hàng ngày

Tuy nhiên, công việc nấu nướng chưa bao giờ là đơn giản. Ít nhiều chị em cũng từng vắt óc nghĩ "hôm nay ăn gì", "ngày mai ăn gì", nấu sao cho các món ăn không trùng nhau, vừa phong phú đa dạng lại thơm ngon. Những lúc như thế, chị em có thể tham khảo ngay những bí quyết "khéo tay hay làm" từ các chị em chung niềm đam mê bếp núc.

Công việc bếp núc hàng ngày đã trở thành niềm đam mê của chị Hòa.



Mới đây, chị Hòa chia sẻ loạt mâm cơm gia đình trong hội nhóm nấu ăn khiến nhiều chị em thích thú. Nếu ai đang "bí" ý tưởng chưa biết nên nấu gì cho gia đình, có thể tham khảo loạt thực đơn dưới đây:

Sườn Ướp sốt BBQ nướng - Cà om chay - Súp lơ luôc - Chôm chôm.

Đậu non - Ngao hấp - Cá trứng rán giòn - Rau sống - Đậu đỗ luộc - Hoa quả.

Ốc nhồi thịt hấp - Cút lộn xào me - Cải luộc chấm trứng - Cánh, đùi gà chiên mật ong - Hoa quả.

Tôm nõn rang - Cá thu sốt cà chua - Rau cải luộc - Rau sống - Chôm chôm.

Vịt quay mật ong - Canh mồng tơi nấu tép khô - Rau sống.

Lạc rang - Chả tôm - Cá mối 1 nắng rán giòn - Bắp cải xào cà chua - Dưa hấu.

Lòng gà xào rau cải - Canh bí nấu xườn - Hến xào hành răm xúc bánh đa - Dưa chuột chẻ - Cam.

Thịt bò xào măng trúc - Thịt quay - Dưa góp - Bầu luộc - Rau sống.

Bắp cải luộc - Đậu phụ rán - Cà tím nhồi thịt hấp đèn lồng - Thịt đúc trứng hấp - Rau sống - Hoa quả.

Nem rán - Canh cá lăng - Rau cải luộc - Rau sống.

