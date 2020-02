Chẳng cần quà đắt tiền ngày valentine, những mâm cơm này cũng đủ khiến các anh chồng mê mệt

Ngày lễ tình nhân Valentine là dịp những cặp đôi đang yêu dành tặng cho nhau những lời chúc và món quà ý nghĩa, ngọt ngào. Tuy nhiên, với những cặp vợ chồng, chẳng cần socola, hoa hồng hay quà cáp đắt tiền, chỉ với mâm cơm ngon miệng ấm cúng củ đủ khiến ngày Valentine của cả 2 thêm đặc biệt và đáng nhớ.

Bà mẹ trẻ Mai Chi. Ảnh: FBCN.

Chả hiểu sao mỗi lần buồn buồn, không vui em lại nấu ăn và chụp ảnh. Thói quen này khiến tâm trạng em khá lên rất nhiều. Em có thói quen này từ hồi độc thân cho đến khi lấy chồng, từ hồi có em bé thì lại không còn thời gian để bày biện và chụp ảnh thường xuyên nữa..."

Có thể thấy, những mâm cơm gia đình được chị Mai Chi chia sẻ đều rất đẹp mắt, màu sắc hài hòa với nhiều món ăn đa dạng. Thiết nghĩ, ngày valentine chẳng cần ra ngoài đường khói bụi hay tặng nhau những món quà đắt tiền làm gì, nấu một mâm cơm như này thôi cũng đủ khiến các anh chồng mê mệt rồi.

Ảnh: FB Mai Chi.

