Mãn nhãn `đêm rạng đom đóm` ở Ninh Bình, hội mê sống ảo lên lịch đi ngay

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là đã đến mùa hè, tiết trời dần trở nên ấm áp, người dân cũng bớt lo những mối nguy từ dịch COVID-19 khi bệnh nhân thứ 16 dương tính với virus corona đã được xuất viện. Hiện tại, nhiều người bắt đầu có nhu cầu du lịch trở lại, trong đó nhiều địa điểm Ninh Binh ngày càng trở nên hot hơn bao giờ hết. Vùng đất Ninh Bình đã được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều cảnh sắc đẹp lung linh, với những mùa đặc biệt khiến người ta không thể không thương nhớ: mùa bướm, mùa lúa chín, mùa sen nở... và phải kể đến mùa đom đóm nữa.

Từ đầu hè trở đi, nếu ban ngày ở rừng Cúc Phương, Ninh Bình ngập tràn những con bướm xinh đẹp bay lượn, thì đêm đến cả khu rừng như rực sáng bởi ánh sáng từ hàng ngàn con đom đóm. Cảnh tượng này cứ ngỡ như chỉ thấy trong phim ảnh, thế nhưng ngay ở Việt Nam "đêm rạng đom đóm" cũng chẳng hề kém cạnh.

Dù là mùa hè, trong rừng sâu trời tối rất nhanh. Trong không gian mát lạnh phảng phất hương thơm của khói lửa trại, mùi thịt nướng thơm phức, từng đàn đom đóm lấp lánh xuất hiện từ màn đêm. Những đốm sáng lập lòe ban đầu chỉ rải rác rồi dần tụ lại, chúng hợp vào nhau lấp lánh như những quả cầu sáng nhỏ xinh, lung linh trong đêm tối.

Khoảnh khắc để chiêm ngưỡng khung cảnh huyền ảo này không nhiều, chỉ khoảng 30 phút nhưng lại vô cùng đáng giá. Thời khắc cả trăm ngàn con đom đóm tụ lại với nhau, tạo nên một không gian mờ mờ ảo ảo như lạc vào thế giới thần tiên cổ tích. Có người sau khi chứng kiến khung cảnh này từng nghĩ, có lẽ cả trăm ngọn đèn sáng ngoài phố kia cũng chẳng lung linh bằng đom đóm nơi đây. Sau khoảng 30 phút, đàn đom đóm tỏa về tứ phía rồi dần biến mất, trả lại khu rừng Cúc Phương sự tĩnh lặng tịch mịch đêm hè.

Mùa đom đóm ở Cúc Phương thường bắt đầu từ tháng tư dương lịch, kéo dài tận cuối mùa thu. Theo quy định của Bộ Tài chính, giá phí tham quan hiện tại là 60.000 đồng/người; riêng sinh viên, học sinh còn được giảm thêm. Trước những hình ảnh mê ảo này, cư dân mạng không khỏi thích thú, ngạc nhiên vì không ngờ cảnh tượng này lại có ở Việt Nam. Nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng lên lịch với bạn bè, hẹn ngày đến mùa sẽ tới rừng Cúc Phương du lịch thăm thú, ngắm "đêm rạng đom đóm" lung linh huyền ảo.

Your browser does not support HTML5 video.

Trải nghiệm một đêm trong rừng ngắm đàn đom đóm

Chi Nguyễn (t/h)