 Mãn nhãn trước những mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng được hội chị em chia sẻ rầm rộ

Ngày Rằm tháng Giêng còn gọi là ngày Tết Nguyên Tiêu, chính là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới. Vào ngày này, người Việt Nam thường đi lễ Chùa, lễ Phật và làm cỗ cúng tại nhà để cầu mong bình yên, hạnh phúc.

Ngày rằm tháng Giêng, trong hội nhóm nấu ăn, chị em nội trợ thi nhau chia sẻ những mâm cỗ cúng do mình tự tay chuẩn bị. Mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng chủ yếu là mâm cỗ mặn và mâm cỗ chay. Mẹ trẻ với nickname Xuân Hỉn mở đầu với mâm cỗ cúng đầy đặn, tươm tất gồm các món: Gà luộc, canh măng nấu cổ cánh, salad Nga, đậu cove luộc, lạp sườn nhà làm, khoai tây chiên xào thịt ngựa, xôi đậu xanh, tráng miệng: cheese cake cam.

Mâm cỗ cúng rằm của bà mẹ Xuân Hỉn.

Đậu cove luộc.

Lạp sườn nhà làm.

Salad Nga.

Khoai tây chiên xào thịt ngựa.

Mâm cỗ cúng rằm tươm tất của FB Hoang Phuong Anh.

Mâm cỗ cúng rằm của mẹ trẻ Phan Thanh Mai.

Ảnh: Linh Bi Nguyễn.

Bên cạnh những mâm cỗ mặn, những mâm cỗ chay cũng rất được các bà nội trợ ưa chuộng. Bà nội trợ Bùi Thủy chia sẻ mâm cỗ chay tự tay nấu với nhiều món ăn đẹp mắt, đa dạng khiến nhiều chị em xuýt xoa.

Mâm cỗ chay đầy đặn, tươm tất và vô cùng hài hòa, đẹp mắt.

Giò thủ chay.

Đậu và bông cải luộc.

Cơm.

Hoành thánh hoa hồng hấp.

Nấm và đậu hủ kho tiêu.

Tráng miệng: Đu đủ và mận.

Chả giò.

Canh rong biển đậu hủ.

Mâm cúng chay đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt của Nhi Anh.

Your browser does not support HTML5 video.