Mãn nhãn với bộ phim dành riêng cho con sen yêu mèo 'Meow, the Secret Boy'

'Meow, the Secret Boy' dù có mức rating ế ẩm ở Hàn Quốc nhưng lại được đông đảo fan Kpop yêu thích vì chủ đề siêu mới lạ.

Với trào lưu chuyển thể phim từ truyện tranh webtoon đang nở rộ trong thời gian gần đây ở Hàn Quốc , đài KBS đã ra mắt bộ phim độc đáo 'Meow, the Secret Boy' (Chàng Trai Bí Ẩn) để cạnh tranh. Bộ phim có nội dung độc nhất vô nhị, thậm chí còn khiến các con sen yêu mèo vô cùng mãn nhãn với 'nam chính' trong phim.

Dù vậy, bộ phim không được quá yêu thích tại xứ kim chi, với rating tập đầu tiên là 3.6% rơi xuống chỉ còn 1.8% ở những tập phim sau đó. Thế nhưng, nhiều khả năng bộ phim sẽ chung số phận với bộ phim Weightlifting Fairy, Kim Bok Joo (Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo) trước đó, khi rating trong nước không mấy khả quan nhưng lại vô cùng nổi tiếng ở thị trường quốc tế.

Một trong những lý do khiến bộ phim được fan Kpop chú ý là bởi cốt truyện độc đáo. 'Meow, the Secret Boy' xoay quanh chuyện tình của nàng Kim Sol Ah (Shin Ye Eun) - nữ nhân viên thiết kế đồ họa, luôn nuôi hi vọng sớm trở thành tác giả truyện tranh nổi tiếng và chàng mèo Hong Jo (thành viên INFINITE L) với tấm lòng ấm áp, thân thiện. Mối quan hệ đặc biệt giữa Sol Ah và Hong Jo đã khiến khán giả có một góc nhìn mới mẻ về thú cưng của mình. Có bao giờ bạn tưởng tượng nếu "boss" nhà mình có thể suy nghĩ, trò chuyện giống con người thì chúng sẽ đối xử với ta như thế nào chưa?

Bộ p him cũng được chắp bút bởi cặp đôi biên kịch - đạo diễn tài năng và quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Biên kịch Joo Hwa Mi với tác phẩm thành công Marriage Not Dating (Hôn Nhân Không Hẹn Hò) dưới sự trợ giúp của đạo diễn Ji Byung Hyun, người đứng sau Sassy Girl, Chun Hyang (Cô Nàng Ngổ Ngáo) hứa hẹn sẽ đem lại một sản phẩm chất lượng.

Một trong những điều đốn tim fan Kpop phải kể đến vẻ ngoài vô cùng đáng yêu của 'nam chính' mèo Hong Jo. Với bộ lông trắng muốt và đôi mắt to tròn long lanh, chắc hẳn chú mèo này sẽ khiến những con sen yêu mèo không khỏi xuýt xoa. Bên cạnh đó, người hâm mộ Kpop không thể nào không rung động trước vẻ điển trai của mĩ nam đình đám L (INFINITE). Bởi vậy, 'Meow, the Secret Boy' vẫn "ăn điểm" về độ đáng yêu với một bộ phận khán giả yêu thích thể loại mới lạ, đặc biệt là khán giả yêu mèo

Hiện 'Meow, the Secret Boy' đang được phát sóng vào 20h00 (giờ Việt Nam) thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên kênh truyền hình KBS.

Chi Nguyễn (t/h)