Mãn nhãn với không gian tiệc cưới riêng tư của Tóc Tiên và Hoàng Touliver

Sáng nay ngày 20/2, đám cưới của cặp đôi Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã diễn ra tại nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt. Từ sáng sớm, bạn bè và người thân của cô dâu chú rể đã xúng xính lên đồ, tập trung đầy đủ ở nhà thờ. Đến giờ lành, hai nhân vật chính bí mật vào từ cửa sau, được che chắn vô cùng kỹ lưỡng. Đến 17h chiều nay, tiệc cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức tại một căn biệt thự lãng mạn thay vì ở nhà riêng hay khách sạn 5 sao như tin đồn trước đó.

Gần đến giờ G, nhiều hình ảnh từ địa điểm tổ chức tiệc cưới riêng tư của Tóc Tiên và Hoàng Touliver được lan truyền. Vẫn quyết tâm tổ chức bí mật như đám cưới trước đó, xung quanh khu biệt thự đã được vây kín, cửa chính khóa chặt với sự giám sát gắt gao của đội bảo an. Hiện nhiều khách mời là bạn bè thân thiết của cặp đôi như Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven, Hồ Hoài Anh, Tiên Tiên, Kimmese... đã xuất hiện trong trang phục trắng đen thanh lịch, bảnh bao.

Trước đó, nhiều hình ảnh trong không gian tiệc cưới đã được tiết lộ. Các nhân viên đang gấp rút hoàn tất những khâu trang trí cuối cùng. Tuy nhiên, tiệc cưới vào chiều nay vẫn tổ chức riêng tư theo yêu cầu của cặp đôi nên căn biệt thự đã được rào kín, che chắn kỹ càng, khó có thể tiếp cận.

Được biết, nơi diễn ra tiệc cưới của cặp đôi là một khu biệt thự tại Đà Lạt với phong cách thiết kế cổ điển, lãng mạn kết hợp không gian xanh. Biệt thự này bao gồm 7 phòng ngủ với view cảnh vườn và hồ Xuân Hương, ban công cửa kính sang trọng để mọi người có thể thư giãn ngắm cảnh, tận hưởng những phút giây thoải mái bên bạn bè và người thân.

Vốn luôn là cặp đôi kín tiếng, việc Tóc Tiên - Hoàng Touliver tổ chức đám cưới riêng tư được cho là dễ hiểu. Cả hai đều không muốn gia đình nhỏ của mình bị ảnh hưởng bởi những bình luận, soi mói của dư luận. Trước đó, dù hẹn hò đã lâu, nhưng phải đến tận tháng 9/2019 Tóc Tiên mới xác nhận chuyện tình cảm với Hoàng Touliver. Cặp đôi được cho là đã hẹn hò 4 năm, thậm chí đã từng ra mắt gia đình hai bên từ lâu.

Chi Nguyễn (t/h)