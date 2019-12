Mang điện thoại đi sửa, 'soái ca' tranh thủ 'chôm' luôn iPhone của chủ quán

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại tình huống trộm cắp táo tợn xảy ra trong cửa hàng điện thoại khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông đang loay hoay sửa điện thoại thì nam thanh niên đứng phía sau thò tay lên kệ lấy một chiếc điện thoại rồi nhanh chóng làm "động tác giả", đưa tay ra sau lưng rồi lại bỏ điện thoại vào túi quần. Hành vi trộm cắp trắng trợn giữa ban ngày của nam thanh niên có ngoại hình "bảnh bao" đã gây sốc cho không ít người.

Được biết, đoạn clip trên được chính khổ chủ cũng là chủ nhận của cửa hàng sửa chữa điện thoại chia sẻ lên mạng xã hội vào chiều ngày 21/12.

Theo người này, sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 18/12, nam thanh niên kia vào cửa hàng của anh để sửa chữa điện thoại, trong lúc anh không chú ý người này đã "chôm" luôn 1 chiếc điện thoại iPhone. Toàn bộ sự việc đã bị camera an ninh trong cửa hàng ghi lại được.

Đăng tải sự việc lên mạng xã hội , chủ quán nhờ dân mạng chia sẻ để tìm kiếm kẻ gian. Không những vậy, khổ chủ còn "cà khịa" tên trọm quay lại cửa hàng để lấy luôn cả sạc.

"Nhờ mọi người chia sẻ giúp mình tìm lại soái ca trong ảnh, nhắn qua quán mình tặng thêm cáp sạc iPhone chính hãng chứ đang dùng Android chắc không có sạc iPhone đâu ạ", chủ cửa hàng sửa chữa điện thoại viết tren mạnh xã hội.

Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip và dòng caption trên đã nhận được nhiều sự quan tâm chú ý và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với mong muốn giúp chiếc điện thoại iPhone có thể quay về với chủ. Mọi người cũng không quên chia buồn cùng chủ quán và nhắc nhở nhau cẩn thận trong "tháng củ mật" sắp tới:

"Chia buồn cùng chủ thớt. Khổ, gần tết rồi lại bị mất cái điện thoại, dễ cũng vài triệu chứ có ít đâu. Tên kia hành động nhanh lắm, có khi trộm chuyên nghiệp rồi".

"Nhìn nó lấy cái điện thoại rồi chuyển tay nhét vào túi quần nhanh quá, mặt còn tỉnh bơ, chắc chắn trộm cắp nhiều rồi. Tết nhất anh em cẩn thận cất đồ đạc cho kỹ".

Kiều Đỗ (t/h)