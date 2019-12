Mang nhầm đĩa rau có hành, nhân viên phục vụ hứng cơn thịnh nộ từ 'thượng đế': Chị không chấp nhận

Chuyện nhầm lẫn là lỗi hay xảy ra tại các nhà hàng , thế nhưng, tình huống xảy ra mới đây tại một quán ở Đà Nẵng lại trở thành một vấn đề đáng bàn luận. Theo như đoạn clip trên mạng xã hội , một vị khách nữ vào nhà hàng, gọi một đĩa rau không có hành. Tuy nhiên, nữ nhân viên phục vụ lại nhầm lẫn, mang đĩa rau có hành lên cho một khách nữ. Việc này khiến vị khách nổi giận, lớn tiếng chỉ trích.

Cụ thể, vị khách phàn nàn: "Nãy chị có yêu cầu là không hành đúng không? Em có nhớ là chị đã 2 lần nhắc là không hành đúng không? Em xem thường lời nói của khách hàng thế, em xem lại thái độ của mình đi, chú ý giùm chị với".

Và tất nhiên, trước thái độ thẳng thừng của "thượng đế", cô nhân viên chỉ biết cúi đầu xin lỗi, tỏ ý muốn đổi đĩa rau mới. Tuy nhiên, nữ khách hàng vẫn tỏ ra bức xúc, không chấp nhận lời xin lỗi cũng như hành động sửa sai của phục vụ. Gay gắt hơn, chị yêu cầu được nói chuyện với quản lý nhà hàng.

Sau đó, người quản lý cũng có mặt để xin lỗi, cho nhân viên mang đĩa rau khác ra để đổi nhưng cũng không xoa dịu được cơn thịnh nộ của khách hàng: "Chị không chấp nhận được". Tuy không nắm rõ được sự tình câu chuyện thế nào, thái độ của nhân viên nhà hàng ban đầu ra sao nhưng người xem có thể nhận rõ ra hai vấn đề.

Thứ nhất, việc mang nhầm đồ ăn cho khách hàng thực sự là lỗi của nhân viên, và nó cần được khắc phục ngay. Từ nhầm lẫn này, phía phục vụ cần xem đó là một bài học kinh nghiệm cho bản thân, để lần sau không mắc phải.

Thứ hai, về thái độ của vị khách dường như là quá nóng giận, chính chị này tạo nên căng thẳng và đẩy sự việc càng đi xa hơn. Thôi thì lẽ ra, hai bên thông cảm cho nhau thì bữa ăn của vị khách vẫn ngon miệng, hay nhà hàng cải thiện được phong thái phục vụ hơn. Tiếc là, một bên muốn sửa sai nhưng một bên không chấp nhận, khiến cư dân mạng cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Bên cạnh đó, ngưởi ta cũng chú ý đến thái độ của vị khách nam bàn bên, trong clip. Để tỏ sự không hài lòng với người phụ nữ, anh ta còn "cà khịa" bằng cách yêu cầu phục vụ mang cho anh một đĩa rau thật nhiều hành.

