Mang thai 2 tuần có được siêu âm? Lịch siêu âm chuẩn nhất cho mẹ bầu suốt thai kỳ

Thông thường, khi nhận thấy các dấu hiệu nghi ngờ, chị em bao giờ cũng dùng que thử để xác định liệu có phải có đậu thai không. Trong lần siêu âm đầu tiên, bác sĩ thường xác định tuổi thai được 4-7 tuần. Vậy trong thời gian sớm hơn liệu có thể siêu âm thấy không? Khi nào nên siêu âm thai lần đầu, mang thai 2 tuần được siêu âm không?

Một chu kỳ mang thai thông thường của phụ nữ kéo dài 40 tuần kể từ ngày cuối cùng của kỳ kinh nguyệt gần nhất. Theo BS.CKI Trần Quốc Long, trong 3 tuần đầu kể từ ngày chậm kinh chưa thể xác định chắc chắn đã có thai hay chưa do trứng được thu tinh cần thời gian di chuyển và làm tổ trong buồng tử cung. Khi trứng đã làm tổ ổn định mới có các dấu hiệu mang thai chính xác nhất.

Do đó, khi thai mới được 2 tuần tuổi, bà mẹ thậm chí có thể chưa nhận thấy các dấu hiệu bất thường, chưa thể biết mình đã có thai. Nếu siêu âm trong thời gian này cũng cho kết quả không chính xác.

Theo các chuyên gia, khi được 2 tuần tuổi, thai nhi chỉ có kích thước nhỏ như hạt giống, rất khó để nhìn thấy bằng mắt thường. 2 tuần đầu tiên diễn ra sự hình thành 3 lớp tế bào tách biệt. Đó là lớp ngoại bì (lớp ngoài) để hình thành da, mắt, tóc, hệ thống thần kinh, não bộ, men răng của em bé sau này. Lớp giữa (trung bì) sau này sẽ phát triển thành xương sống, cơ và thận, các mô và hệ thống mạch (máu). Các lớp bên trong (nội bì) chính là cơ quan nội tạng của em bé.

Nhiều chị em thắc mắc, vậy có thai bao lâu thì nên siêu âm. Lời khuyên của bác sĩ là bà bầu nên đợi thêm một thời gian. Thời điểm lý tưởng nhất để siêu âm thai lần đầu tiên là khoảng tuần thứ 7-10.

Theo khuyến cáo của Bộ Y Tế, trong suốt 9 tháng thai kỳ, người mẹ phải được khám thai ít nhất 03 lần vào 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối. Nếu khám thai đầy đủ phải là 07 lần đối với một thai kỳ bình thường. Các mẹ bầu nguy cơ cao như mẹ bị huyết áp, tiểu đường, tim mạch… sẽ phải khám nhiều lần hơn.

Lịch siêu âm chi tiết suốt 9 tháng thai kỳ dành cho mẹ bầu như sau:

Bác sĩ khuyến cáo bà bầu nên đi siêu âm lần đầu tiên trong khoảng thời gian từ 4-5 tuần sau khi mất kinh, lúc này thai nhi đã được tối thiêu 6-8 tuần.

Trong lần siêu âm này, bác sĩ sẽ tiến hành đo độ mờ da gáy nhằm dự đoán một số bất thường nhiễm sắc thể nguy hiểm gây các bệnh như Down, dị dạng tim, chi, thoát vị cơ hoành v.v…

Giai đoạn này, thai phụ thường được chỉ định siêu âm 3D hoặc 4D để phát hiện một số dị tật như thai vô sọ, khe hở thành bụng, không xương mũi…

Bà bầu cũng được chỉ định làm xét nghiệm Doule Test để tầm soát các bất thường bẩm sinh khác của bào thai.

Lần này, chủ yếu bác sĩ siêu âm và khám thai thông thường, đo cân nặng của bà mẹ và xác định tình trạng dinh dưỡng của thai nhi có đảm bảo không để có những tư vấn kịp thời.

Những bà mẹ thuộc nhóm nguy cơ cao được tư vấn thêm về chế độ dinh dưỡng và chăm sóc...

Đây là mốc thời gian rà soát lại các các dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Trong thời gian này đã có thể phát hiện nhiều loại bất thường về hình thái như sứt môi, hở hàm ếch, dị dạng ở các cơ quan, nội tạng... Bác sĩ sẽ thăm khám và đưa ra tư vấn chính xác, nếu thai nhi chẳng may mắc các dị tật nguy hiểm, có thể cân nhắc phương án đình chỉ thai kỳ trước tuần 28.

Đây cũng là mốc thời gian lý tưởng để mẹ bầu thực hiện một số thủ thuật sản khoa thích hợp như khâu vòng cổ tử cung ở những bà mẹ bị hở eo tử cung, phẫu thuật bóc hoặc cắt khối u buồng trứng ở những bà mẹ có khối u buồng trứng... Tiểu phẫu trong thời gian này đảm bảo không gây nguy hiểm cho thai nhi.

Bà mẹ được được tiêm mũi uốn ván lần 1 hoặc lần 2 với lần mang thai thứ 2 (cách lần mang thai thứ nhất dưới 5 năm).

Bác sĩ chẩn đoán ngôi thai, sự tương xứng giữa cân nặng thai nhi và khung chậu người mẹ để tiên lượng về việc sinh thường hay mổ, có gặp khó khăn gì không.

Cũng trong lần khám này, người mẹ sẽ được tiêm mũi uốn ván lần 2. Nhóm thai phụ có nguy cơ cao sẽ phải nhập viện sớm.

Chỉ định siêu âm màu theo dõi Doppler động mạch rốn, động mạch não, động mạch tử cung, kiểm tra nước ối, dây rốn …Đo tim thai và chuyển động thai, dự báo cân nặng của bé lúc sinh. Nếu phát hiện thai nhi chưa đủ cân, bác sĩ sẽ có các tư vấn về dinh dưỡng kịp thời.

Trong lần khám thai cuối này, bác sĩ tiên lượng về phương pháp sinh: sinh thường hay phải mổ đẻ. Các trường hợp được chỉ định mổ đẻ thường là nhau tiền đạo, ngôi mông con to, khung chậu hẹp, từng sinh mổ,... Khi đó thai phụ sẽ được bác sĩ gây mê khám trước.

Sau lần này, bác sĩ sẽ có chỉ định bà bầu có cần đi khám tiếp hay không, thông thường là 2 tuần/lần hoặc 1 lần/tuần cho tới lúc sinh. Những lần khám thai cuối, bác sĩ thường chỉ khám thông thường, thử nước tiểu và siêu âm.

Những điều cần biết khi siêu âm thai