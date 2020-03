Ăn quả óc chó vào thời điểm này của thai kỳ cho mẹ khỏe sinh con thông minh

Quả óc chó rất giàu protein chất lượng cao cùng với hàm lượng dồi dào axit béo omega-3 và chứa gấp đôi chất chống oxy hóa so với các hạt khác. Do đó, quả óc chó rất có lợi cho sức khỏe đặc biệt với phụ nữ mang thai.

Quả óc chó được ví là 'vua của các loại hạt' bởi hàm lượng dinh dưỡng cao đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai. Vậy mang thai tháng đầu được ăn quả óc chó không và mẹ bầu ăn bao nhiêu là đủ. Ăn quả óc chó đúng thời điểm, mẹ bầu sẽ nhận vô vàn lợi ích tuyệt vời.

Giá trị dinh dưỡng tuyệt vời của quả óc chó



Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 28,35g quả óc chó có chứa: 185 calo, 3,89g carbohydrate, 0,74g đường, 1,9g chất xơ, 4,32g protein bên cạnh đó là 48% mangan, 22% đồng, 11% magie, 10% phosphor cùng vitamin B6 và sắt.



Quả óc chó cũng rất giàu các chất béo chưa bão hòa đơn, chưa bão hòa đa và cả protein, giàu năng lượng và đều là chất béo tốt cho Sức Khỏe



Đối với phụ nữ mang thai, quả óc chó được xem là món ăn vặt lành mạnh và bổ dưỡng. Bà bầu ăn quả óc chó nhận được nhiều tác dụng tuyệt vời.



Phát triển trí não thai nhi



Thành phần axit béo omega-3 dồi dào có trong quả óc chó là dưỡng chất vô cùng quan trọng cho sự phát triển của não thai nhi từ trong bụng mẹ, đồng thời giúp tăng cường phát triển trí tuệ sau khi trẻ chào đời. Mặt khác, các khoáng chất như kali, selen, canxi, mangan, đồng, sắt, magiê, kẽm… có trong óc chó đều rất cần thiết cho sự phát triển não bộ của bé.



Giản nguy cơ các bệnh tim mạch



Quả óc chó rất giàu các chất béo chưa bão hòa đơn và chưa bão hòa đa được chứng minh có tác dụng làm giảm các cholesterol xấu LDL và triglyceride. Do vậy, dù rất nhiều chất béo nhưng người ta có thể ăn quả óc chó mà không lo nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và đau tim



Tăng cường khả năng miễn dịch cho mẹ





Quả óc chó rất giàu các chất chống oxy hóa , vitamin E, polyphenol, đồng… có tác dụng củng cố hệ miễn dịch, giúp bảo vệ mẹ bầu khỏi mắc bệnh nhiễm trùng, cảm cúm cảm lạnh thông thường.

Ngăn ngừa cao huyết áp



Dù giàu chất béo và năng lượng nhưng quả óc chó có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ cao huyết áp ở phụ nữ mang thai. Nên biết bà bầu tăng huyết áp có nguy cơ biến chứng tiền sản giật và sản giật đe dọa tính mạng cả mẹ và bé. Do đó, ăn quả óc chó giúp giảm mức cholesterol trong cơ thể, bù đắp lượng chất béo có lợi cho mẹ bầu.



Phát triển hệ xương và răng



Không chỉ hỗ trợ phát triển não bộ thai nhi, quả óc chó còn chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cụ thể như axit alpha-linolenic, rất tốt cho sự phát triển xương và răng của em bé từ trong bụng mẹ.



Kiểm soát cân nặng bà bầu



Dù mang thai nhưng mẹ bầu vẫn cần kiểm soát cân nặng để tránh bị thừa cân, béo phì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Quả óc chó cung cấp hàm lượng protein cũng như chất xơ lành mạnh, giúp mẹ có cảm giác no lâu và bớt cơn thèm ăn.



Tăng lưu lượng máu và oxy



Nhờ giàu các khoáng chất như sắt, kẽm cùng vitamin nhóm B, ăn quả óc chó hường xuyên giúp tăng lưu lượng máu, cung cấp máu nuôi thai nhi, hạn chế thiếu máu ở bà bầu, tăng cường lượng oxy cho thai nhi.



Bà bầu ngủ ngon



Trong thời kỳ mang thai, mẹ bầu dễ gặp tình trạng mất ngủ do nhiều nguyên nhân. Một nghiên cứu chỉ ra ăn quả óc chó giúp cơ thể mẹ tiết ra hormone melatonin, cải thiện giấc ngủ sâu và ngon hơn.



Ngăn ngừa loãng xương



Quả óc chó có chứa rất nhiều nguyên tố vi lượng như đồng, sắt, kẽm và canxi. Đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hàm lượng collagen và elastin là những thành phần cấu trúc của cơ thể. Nếu thiếu hụt chất này, sẽ ảnh hưởng tới mật độ khoáng trong xương, tăng nguy cơ loãng xương , nặng hơn là rối loạn chức năng vận động của khớp.

Thành phần mangan, phòng ngừa loãng xương khi kết hợp với canxi hay đồng, thúc đẩy tái tạo xương. Cùng với magie, hỗ trợ hấp thu canxi, tham gia vào quá trình cấu tạo của xương. Nhờ đó, mẹ bầu ăn quả óc chó sẽ giảm thiểu nguy cơ loãng xương sau sinh.



Mang thai tháng đầu được ăn quả óc chó không?



Ai cũng biết đến giá trị bổ dưỡng nhưng không biết bầu tháng thứ mấy thì ăn quả óc chó là tốt nhất. Các chuyên gia khuyến cáo chị em có thể ăn quả óc chó ngay từ khi có ý định thụ thai. Việc này nhằm bổ sung hàm lượng axit folic, sắt, vitamin, canxi, omega-3 làm nền tảng cho sức hình thành của bé sau này. Bởi lẽ đây đều là các dưỡng chất không thể thiếu trong giai đoạn đầu thai kỳ, ngăn ngừa dị tật bẩm sinh trong quá trình hình thành thai nhi.



Trong giai đoạn chuẩn bị này, bà bầu chỉ cần ăn 3-4 quả óc chó mỗi ngày vừa cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng đồng thời tăng khả năng thụ thai. Bà bầu duy trì chế độ ăn quả óc chó như vậy trong 3 tháng đầu thai kỳ.



Ở các tháng tiếp theo, thai phụ ăn quả óc chó để tiếp tục bổ sung các dưỡng chất cho thai nhi phát triển trí não và phụ vụ sự phát triển hệ xương của trẻ.



Đặc biệt, từ các tháng giữa thai kỳ, ăn quả óc chó đều đặn giúp tăng lưu thông máu cho bà bầu ngủ ngon hơn, giảm stress, ngăn chặn một số bệnh tiểu đường trong thời gian thai kỳ, giảm táo bón...



Lưu ý cho bà bầu ăn quả óc chó



Thực tế rất khó để ăn quả óc chó trong thời gian dài vì chúng khá ngán, gây cảm giác chán ăn, no lâu. Vì vậy bà bầu hãy biết cách kết hợp óc chó vào thực đơn hàng ngày.



Quả óc chó thể ăn kèm với bánh, kem, sữa,… chế biến các món ăn xem quả óc chó như là đậu phộng như trộn làm salad, tôm sốt mật ong, hạt óc chó,... Tuy nhiên lưu ý là những món này khá béo, không dành cho ai thừa cân.



Chị em có thể nghiền nhỏ óc cho thêm vào món nước sốt mỳ ống và bánh mỳ hoặc ăn kèm với óc chó và trái cây. Ngoài ra mẹ bầu có thể sử dụng loại dầu được chiết xuất từ quả óc chó.

Hãy bảo quản quả óc chó ở nơi, khô, mát, tránh ánh sáng. Quả óc chó có thể bảo quản 1 năm trong tủ lạnh hay 2 năm trong ngăn đông lạnh.



