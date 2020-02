Mang thai tháng thứ nhất có được ăn dứa không, đây là câu hỏi được không ít bà bầu quan tâm. Nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng dứa không tốt cho phụ nữ có thai vì có thể gây sảy thai, bà bầu tháng thứ mấy thì được ăn và không được ăn dứa, chuyên gia sẽ giải đáp.

Ăn dứa có ảnh hưởng đến thai nhi không?



Theo BS Hoàng Xuân Đại, trong 100g trái dứa có chứa 91,5g nước; 6,5g glucid; 15mg muối khoáng canxi; 17mg photpho; 0,5mg sắt; 0,08mg vitamin B1; 40mg beta carotene… Dứa có tính kháng khuẩn, kháng virus, thanh lọc cholesterol có tác dụng tốt trong việc bài tiết các độc tố, chất thải khỏi hệ tiêu hóa, chống viêm đại tràng, ruột thừa.

đau viêm khớp , cơ đau do bệnh gút, giúp xương chắc khỏe hơn. Quả dứa rất giàu chất chống oxy hóa, chống ung thư. Tinh chất kháng viêm trong quả dứa giúp cải thiện tình trạng

Vào mùa hè, dứa là loại quả giải nhiệt hữu hiệu, có thể chữa ăn không ngon miệng, khó ngủ trằn trọc, tiểu ít, nước tiểu đỏ khai.

Theo ThS.BS. Trần Thu Nguyệt, Viện Y học Ứng Dụng Việt Nam, quả dứa có hàm lượng axit hữu cơ cao (axit malic và axit xitric), là nguồn cung cấp vitamin C và B1 dồi dào. Tuy nhiên, trong quả dứa có chứa bromelain, một chất chống đông máu. Ngoài thị trường có dạng viên bromelain có tác dụng phá vỡ protein trong cơ thể và dẫn đến chảy máu bất thường, nên không được khuyến cáo dùng cho bà bầu.



Vấn đề là một quả dứa chứa lượng bromelain không đáng kể nên bà bầu ăn 1 quả dứa cũng không ảnh hưởng tới thai nhi.



Để gây ảnh hưởng xấu tới thai nhi, bà bầu phải nạp vào lượng bromelain tương đương 7-10 quả dứa một ngày. Thực tế rất ít người có thể ăn nhiều hơn 1 trái dứa trong một ngày nên điều này là rất khó xảy ra. Vì vậy, bà bầu có thể yên tâm ăn một lượng dứa vừa phải vẫn an toàn cho cả mẹ và bé.

Mang thai tháng thứ 1 có được ăn dứa không?

Khi mới mang thai được 1 tháng, bào thai còn non nớt do mới di chuyển vào làm tổ trong buồng tử cung. Tháng đầu tiên cũng như 3 tháng đầu thai kỳ là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ bà bầu nào. Do đó, ngoài việc hạn chế vận động, phụ nữ mang thai tháng đầu cần đặc biệt chú ý tới chế độ dinh dưỡng.



Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai tháng thứ nhất không nên ăn dứa. Nguyên nhân do thành phần bromelainc trong quả dứa có thể gây xuất huyết, nguy cơ sảy thai. Đó là chưa kể, lượng axit lớn trong dạ dày có thể khiến bà bầu bị ợ nóng hay trào ngược Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai tháng thứ nhất không nên ăn dứa. Nguyên nhân do thành phần bromelainc trong quả dứa có thể gây xuất huyết, nguy cơ sảy thai. Đó là chưa kể, lượng axit lớn trong dạ dày có thể khiến bà bầu bị ợ nóng hay trào ngược dạ dày . Đặc biệt những người bị nghén, nghén nặng trong 3 tháng đầu thai kỳ không nên loại quả này.

Nếu bà bầu sau khi ăn dứa nhận thấy có các dấu hiệu bất thường như: ngứa, rát lưỡi hoặc sưng phù miệng, da mẩn đỏ như dị ứng kèm khó thở, ngạt mũi... cần dừng lại ngay và đi khám bác sĩ sớm để tránh biến chứng Dị ứng dẫn tới sốc phản vệ gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

