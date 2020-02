Mẹ bầu thèm đến mấy cũng chẳng dám ăn ốc vì sợ sinh con bị rớt dãi, bác sĩ nói gì?

Ốc là món ăn phổ biến có mặt ở khắp mọi miền Việt Nam. Ốc xào, ốc luộc nóng hổi chấm mắm ớt... ăn kèm với sung muối vào những ngày se lạnh có thể hấp dẫn bất kỳ ai.

Nhiều chị em có sở thích ăn ốc nên khi mang thai nghén ngẩm lại càng thèm hơn. Tuy nhiên nhiều người lại quan niệm bà bầu không nên ăn ốc vì sau này sinh con bị rớt dãi. Bác sĩ sẽ giải đáp những thành phần dinh dưỡng của ốc có lợi cho Bà bầu và mang thai tháng thứ mấy được ăn ốc.

Ăn ốc bổ sung canxi dồi dào cho bà bầu



Ốc dù là ốc nước ngọt hay ốc biển đều chứa nhiều thành phần bổ dưỡng. Ốc chứa đầy đủ các loại vitamin, chất béo, chất sắt, chất đạm, cacbua hydrat. Đặc biệt canxi và chất đạm trong ốc là nguồn dinh dưỡng cực kì quan trọng cho những chị em đang mang thai. Trong một số loại ốc, thành phần canxi và đạm còn dồi dào hơn cả như ốc nhồi có 1.357mg canxi, và 11,9g protein, ốc vặn có chứa 1.356mg canxi và 12,2g protein.



Vì vậy, ăn ốc giúp bổ sung nguồn dinh dưỡng có lợi cho bà bầu. Ăn ốc bổ sung canxi để giúp xương mẹ chắc khỏe, tăng cường hình thành xương cho thai nhi.

Nhiều bà bầu thường xuyên mệt mỏi, đau nhức cơ, bị chuột rút , tê chân tay, thậm chí co giật mà không biết đó là biểu hiện của thiếu canxi. Do vậy, mẹ bầu nào có các biểu hiện này hãy ăn ốc để bổ sung canxi cho cả mẹ và con.



Trong Đông Y, ốc có tính hàn, vị ngọt có tác dụng chữa trị một số bệnh như vàng da, thủy đậu, nhiễm trùng, trĩ, bệnh gan,…



Mang thai tháng thứ 3 có được ăn ốc không?



Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên Viện trưởng Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định không có cơ sở khoa học nào cho rằng bà bầu ăn ốc không tốt hay mang thai ăn ốc sau này sinh con bị rớt dãi. Với những giá trị dinh dưỡng nêu trên, ốc được coi là thực phẩm bổ dưỡng bà bầu nên ăn.



Dù vậy, nhiều người vẫn lo lắng không hiểu rằng khi nào nên ăn ốc là tốt cho thai nhi. Mang thai tháng thứ 3 có được ăn ốc không. BS Lê Thị Hải cho hay, thai phụ từ tháng thứ ba trở đi có nhu cầu lớn về năng lượng và các chất dinh dưỡng. Trong thời gian này, ngoài việc bổ sung các thực phẩm như thịt nạc, các loại hạt, trứng, bông cải xanh... thì bà bầu có thể ăn các món nghêu, sò, ốc, hến... cũng là lựa chọn tốt.

Trước tháng thứ 3, chị em thường bị ốm nghén nặng, khó chịu với mùi tanh của các loại hải sản. Vì vậy, tốt nhất bà bầu nên đợi khi hết ốm nghén, thường là từ tháng thứ 3 trở đi mới nên ăn ốc.



Lưu ý cho bà bầu khi ăn ốc



Dù rất giàu dinh dưỡng nhưng ốc thường sống trong bùn sâu hoặc sâu dưới biển nên thường là nơi trú ngụ của nhiều loại ký sinh trùng. Khoa học đã chỉ ra, mỗi con ốc có thể chứa 3.000-6.000 ký sinh trùng giun ống. Vì vậy, bà bầu chú ý chế biến ốc chín thật kỹ, không ăn ốc tái hay còn sống, để tránh bị nhiễm ký sinh trùng.



Khi mua ốc về phải chế biến ngay vì để lâu môi trường bên ngoài ốc rất dễ chết và biến chất, ăn vào có nguy cơ ngộ độc.



Khi mua ốc về cần ngâm trong nước ít nhất 2 giờ trước khi chế biến. Ngâm ốc trong nước gạo hoặc ngâm nước lã cho thêm chút giấm, muối, ớt để ốc nhả bớt chất bẩn. Khi chế biến, hãy cho ít lá chanh, vỏ bưởi vào luộc ốc để dậy mùi thơm, khủ mùi tanh.



Trong một bữa không nên ăn quá nhiều ốc có thể gây đầy bụng. Một số người bụng yếu, tiêu hóa kém không nên ăn ốc. Mỗi tuần chỉ nên ăn 1-2 bữa ốc.



Your browser does not support HTML5 video.

Cách làm ốc móng tay xào bơ tỏi. Video: VTC

Hà Ly (t/h)