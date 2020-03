Yến sào bổ dưỡng nhưng bà bầu phải ăn đúng lúc mới có tác dụng tốt nhất

Nhiều người biết yến sào rất bổ dưỡng cho bà bầu và thai nhi nhưng lại không biết dùng sao cho đúng. Một số chị em thắc mắc mang thai tháng thứ 3 được ăn yến sào không và cách dùng cho hiệu quả tốt nhất.

Giá trị dinh dưỡng của yến sào



Nhiều người nói vui rằng tổ yến hay yến sào thực chất chỉ là nước dãi của chim có gì mà bổ dưỡng đến vậy. Ước tính trong 100g tổ yến khô có khoảng 49g protein, 30g carbohydrate, 10g nước và một lượng nhỏ canxi và khoáng chất sắt.



Giá trị dinh dưỡng của yến sào nằm ở protein và các axit amin không thay thế như: Arginine, Leucine, Phenylalamine, Threonine, Valine… với hàm lượng rất cao (34,31%). Đây đều là những thành phần quý giá có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phòng chống bệnh tật và phục hồi Sức Khỏe con người.



Ăn yến sào giúp bù đắp nguyên tố khoáng đa lượng và vi lượng với hàm lượng cao, cần thiết cho nhu cầu cơ thể. Các nguyên tốt này có vai trò trong việc hình thành các hormone sinh trưởng, giúp cơ thể phát triển cân đối và khỏe mạnh.



Một số nghiên cứu còn chỉ ra, yến sào còn chứa nhiều hoạt tính sinh học và y dược quý giá như khả năng kháng ung thư và hỗ trợ điều trị ung thư, kháng virus, chống lão hóa,...



Tổ yến cũng chứa collagen, khoáng chất có tác dụng làm sáng mịn da và giảm nếp nhăn, kích thích sản sinh collagen tái tạo tế bào da nên cũng được sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm. Yến sào còn được sử dụng như một phương thuốc cải thiện chức năng sinh lý.



Yến sào là loại dược phẩm xa xỉ được làm bằng tổ chim yến, có vị ngọt, tính bình, bổ phế, vị, tăng cường sức khỏe, tỉnh táo tinh thần, tăng cường trí nhớ, thường được dùng trong những tiệc lớn của vua chúa. Ở Việt Nam, yến sào được xếp vào hàng Bát Trân (tám món ăn cao lương mĩ vị).



Yến sào có thể dùng cho mọi đối tượng, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ mang thai, tuy nhiên cần lưu ý cách chế biến và sử dụng đúng.



Bà bầu tháng thứ mấy được ăn yến sào?



Theo lương y Vũ Quốc Trung, yến được dùng để tầm bổ cho các trường hợp cơ thể suy nhược, mệt mỏi, biếng ăn, khí huyết yếu kém, người ốm dậy.



Yến sào cũng tốt cho phụ nữ mang thai bởi thành phần nhiều axit amin, protein và khoáng chất. Theo đó, ăn yến giúp bù đắp lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể thai phụ bị thiếu. Tuy nhiên nhiều người thắc mắc bà bầu nên ăn yến vào thời điểm nào.

Các chuyên gia cho rằng bà bầu nên ăn yến sào khi đã qua giai đoạn ốm nghén tức là từ tam nguyệt cá thứ hai trở đi. Từ tháng thứ 4 trở đi, mẹ bầu không còn ốm nghén, ăn tổ yến sẽ là phương thuốc bổ bù đắp dưỡng chất, giúp bảo vệ thai kỳ, thúc đẩy sự phát triển của thai nhi trong giai đoạn sau.



Cũng theo lương y Trung, sở dĩ không khuyến cáo bà bầu ăn yến sào trong 3 tháng đầu thai kỳ bởi có thể gây ra nhiều tác dụng phụ, phản ứng với cơ địa bất thường của mẹ bầu.



Chế độ ăn yến cho bà bầu



Tổ yến dù bổ dưỡng nhưng phải biết dùng đúng cách mới có hấp thu hết chất dinh dưỡng. Liều lượng ăn yến cho bà bầu được khuyến cáo là không quá 3 g một ngày, ăn 3 lần một tuần.



Yến sào có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, song cách đơn giản và bổ nhất là chưng cách thủy với đường phèn. Cách làm: Ngâm yến trong nước sạch khoảng 3 tiếng để có thể làm sạch lông chim còn dính và các tạp chất.



Sau khi ngâm, tổ yến sẽ nở ra nhiều. Vớt yến đã làm sạch ra khỏi nước để một lúc cho ráo rồi chưng cách thủy trong khoảng 10-15 phút. Thời điểm ăn yến tốt nhất là vào buổi tối để cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng.



Một số thông tin đồn thổi cho rằng tổ yến có tính mát, bà bầu ăn yến sào sau này con dễ bị hen suyễn hay Dị ứng . Tuy nhiên, lương y Trung phủ nhận thông tin và cho rằng không có cơ sở khoa học nào chứng minh quan điểm này.





Cách làm soup tổ yến cho bé ăn dặm

Hà Ly (t/h)