Mang thai 3 tháng đầu đi máy bay có ảnh hưởng tới thai nhi không?

Ai cũng biết các chuyên gia khuyến cáo thai phụ trong 3 tháng cuối thai kỳ không nên đi máy bay. Tuy nhiên, với người mang thai tháng thứ 3 có được đi máy bay không? Lời khuyên cho bà bầu khi di chuyển bằng máy bay là gì?

Mang thai tháng thứ 3 có được đi máy bay không?



Theo khuyến cáo của hầu hết hãng hàng không trên thế giới, nếu quá trình mang thai không có gì bất thường, việc đi máy bay là khá an toàn đối với thai phụ trong 36 tuần đầu. Điều này có nghĩa bà bầu 3 tháng đầu thai kỳ và cho tới tháng thứ 7, thứ 8 hoàn toàn có thể đi máy bay.



Tuy nhiên, mỗi hãng hàng không lại có quy định khác nhau. Hầu hết các hãng hàng không ở Mỹ cho phép phụ nữ mang thai di chuyển bằng máy bay trong 36 tuần đầu. Tuy nhiên, một số chuyến bay quốc tế chỉ cho phép di chuyển với bà bầu dưới 28 tuần.



Đi máy bay có ảnh hưởng tới thai nhi không?



Nhìn chung các bác sĩ vẫn khuyến cáo nếu không phải trường hợp bắt buộc, bà bầu không nên đi máy bay, đặc biệt khi đang ở 3 tháng cuối thai kỳ.



Bác sĩ Nguyễn Cảnh Chương, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lý giải, đi máy bay có nhiều tác động tới Bác sĩ Nguyễn Cảnh Chương, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lý giải, đi máy bay có nhiều tác động tới Sức Khỏe của cả bà mẹ và thai nhi.



Thứ nhất, do áp suất chênh lệch theo độ cao khiến sự lưu thông máu trong cơ thể bị thay đổi, tác động làm gián đoạn dòng máu nuôi dưỡng thai nhi, gây kích thích tử cung và dễ sinh non.



Thứ hai, việc di chuyển bằng máy bay yêu cầu hành khách phải ngồi trong môi trường áp suất thay đổi có thể dẫn tới ứ đọng máu ở phần chi dưới cơ thể. Khi đó, lượng máu về tim ít hơn gây ra các vấn đề huyết áp, dễ hình thành cục máu đông. Điều này càng nguy hiểm với bà bầu có vấn đề về huyết áp, bệnh tim hoặc mang thai to... có thể gây sự cố sức khỏe ngay khi đang bay. Phụ nữ mang thai di chuyển bằng máy bay làm tăng nguy cơ mắc bệnh huyết khối tĩnh mạch sau.



Bà bầu không nên đi máy bay trong trường hợp nào?



Bác sĩ Nguyễn Cảnh Chương khuyến cáo, thai phụ có vấn đề về sức khỏe như tăng huyết áp, tim mạch trong thai kỳ, Bác sĩ Nguyễn Cảnh Chương khuyến cáo, thai phụ có vấn đề về sức khỏe như tăng huyết áp, tim mạch trong thai kỳ, tiểu đường , đặc biệt là người có vấn đề về nước ối, nhau thai hoặc chảy máu âm đạo, tiền sử sinh non, từng sinh đôi sinh ba... tuyệt đối không nên đi máy bay dù trong bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ.

Bà bầu có sức khỏe ổn định cũng không được đi máy bay khi đã mang thai trên 36 tuần. Thai phụ muốn bay chuyến đường dài thì thời điểm thích hợp nhất là từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6 của thai kỳ.



Bác sĩ Chương nhấn mạnh, trường hợp bất đắc dĩ phải di chuyển bằng máy bay, thai phụ nên xin tư vấn từ bác sĩ và cần kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng của cả mẹ và thai nhi. Giấy xác nhận của bác sĩ cần ghi rõ số tuần thai và có đủ sức khỏe để thực hiện chuyến bay.



Các hãng hàng không thường có quy định những bà bầu mang thai ở tuần thứ 27 trở đi phải khai báo trước khi lên máy bay. Khi lên máy bay, thai phụ nên trình báo với nhân viên phục vụ chuyến bay để được sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.



Bà bầu đi máy bay cần lưu ý những gì?



Mỗi hãng hàng không sẽ có chính sách khác nhau về việc phục vụ hành khách là phụ nữ có thai. Do đó, chị em trước khi đi nên tìm hiểu kỹ điều này. Hầu hết chính sách phục vụ phụ nữ mang thai đối với chuyến bay đường dài không khác nhiều chuyến bay nội địa.



Khi di chuyển bằng máy bay, bà bầu không nên mặc quần áo quá bó sát. đồng thời nên mang vớ nén để ngừa việc sưng bàn chân và bắp chân.



Khi ngồi, bà bầu nên chọn vị trí có khoảng trống rộng để co duỗi hai chân nhằm giảm nguy cơ phù chi dưới và huyết khối tĩnh mạch. Để ngăn hình thành huyết khối tĩnh mạch sau, bà bầu cần uống nhiều nước trong suốt chuyến bay.



Thai phụ cần thắt dây an toàn bên dưới hai xương hông để tránh chấn thương do rung lắc máy bay. Khi máy bay đã ổn định ở một độ cao nhất định, bà bầu có thể đi lại nhẹ nhàng ít nhất là 2 tiếng 1 lần.



Bà bầu cần ăn uống đầy đủ khi lên máy bay, tránh ăn những thức ăn và đồ uống có ga.



Bà bầu có thể yên tâm bởi máy X-quang và các công cụ quét ở sân bay cơ bản là an toàn với tất cả hành khách, kể cả phụ nữ mang thai. Để chắc chắn hơn bạn có thể nói với nhân viên an ninh rằng mình đang mang thai để được kiểm tra bằng tay.



Với phụ nữ mang thai từ 32 - 36 tuần khi di chuyển bằng máy bay phải đeo theo các giấy tờ: Giấy khám thai, phiếu siêu âm, sổ khám thai, sổ sức khỏe được bác sĩ xác nhận. Bác sĩ phải xác nhận các thông tin như: mang thai đơn hay sinh đôi, sinh ba..., ngày dự sinh, tuần tuổi của thai nhi, tình trạng sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi tốt và phải có kết luận của giấy khám thai nhi được phép đi máy bay.

Your browser does not support HTML5 video.

Bài tập thở cho bà bầu

Hà Ly (t/h)