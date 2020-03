Bà bầu ăn bơ vào 3 thời điểm này vừa ngăn dị tật thai nhi lại tránh tiểu đường thai kỳ

Ai cũng biết quả bơ rất bổ dưỡng, đặc biệt tốt cho phụ nữ có thai. Vậy mang thai tháng thứ 3 ăn bơ được không, bà bầu ăn bơ vào những thời điểm nào là tốt nhất.

Lợi ích tuyệt vời khi bà bầu ăn bơ



Bơ được xếp vào nhóm những loại quả giàu dinh dưỡng bậc nhất bởi cung cấp dồi dào các nhóm dưỡng chất. Trong một quả bơi chứa khoảng 20 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên.



Một quả bơ cung cấp tới 22g chất béo, bằng 1/3 lượng chất béo cơ thể cần trong ngày. Một quả bơ cũng chứa 250 đến 280 calo. Dù vậy lượng chất béo cao trong quả bơ là các axit béo không bão hòa đơn thể.



Trái bơ béo ngậy cũng rất giàu chất xơ, cải thiện hệ tiêu hóa, chiếm 79% hàm lượng carbohydrate. Thêm một ưu điểm cho trái bơ là nó chứa ít đường hơn nhiều loại trái cây khác. Ví dụ trong 1 trái bơ chỉ chứa khoảng 1g đường chủ yếu là fructose, galactose và glucose. Với những thành phần dinh dưỡng kể trên, bà bầu ăn bơ mỗi ngày rất có lợi cho cả mẹ và thai nhi.



Ngăn ngừa dị tật thai nhi



Thành phần folate hàm lượng cao trong quả bơi có tác dụng hỗ trợ sự phát triển hệ thần kinh thai nhi trong những tháng đầu, ngăn dị tật ống thần kinh.



Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, bà bầu trong giai đoạn đầu thai kỳ cần nạp khoảng 600-800mcg folate mỗi ngày để phòng ngừa dị tật thần kinh ở thai nhi. Do đó, bà bầu có thể lựa chọn quả bơ trong thực đơn của mình.



Cùng với folate, hàm lượng các axit béo lành mạnh trong quả bơi đặc biệt cần thiết cho sự phát triển trí não.

Trị ốm nghén



Khi bị ốm nghén, bà bầu thường mệt mỏi, Sức Khỏe suy yếu, đắng miệng, không ăn uống được nhiều. Khi đó, chị em hãy thử ăn quả bơ sẽ nhận thấy tác dụng tuyệt vời.



Thành phần vitamin B6 dồi dào trong quả bơ sẽ làm giảm các cơn buồn nôn và nôn, tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Đồng thời thành phần vitamin nhóm B cũng thúc đẩy sản xuất hồng cầu, tăng cường sức đề kháng và thể trạng cho mẹ bầu.



Kiểm soát tiểu đường trong thai kỳ



Nhờ hàm lượng cao chất béo đơn không bão hòa (Monounsaturated fats), cùng chất oleic acid giúp kiểm soát lượng đường trong máu, tăng cường hoạt động của insulin làm giảm đường huyết.

Mặt khác, lượng đường trong quả bơ rất thấp nên là một lựa chọn tốt cho bà bầu bị tiểu đường thai kỳ.



Ngăn ngừa các bệnh tim mạch, huyết áp, đột quỵ



Thành phần folate trong quả bơ ức chế sản sinh homocystein thủ phạm chính gây ra các bệnh về tim mạch. Trong khi đó chất oleic acid làm giảm cholesterol, hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó, trái bơ rất giàu kali (potassium) có khả năng hạ huyết áp, ngừa đột quỵ.



Cải thiện sắc đẹp



Không chỉ bồi bổ cơ thể, ăn bơ còn giúp mẹ bầu làm đẹp từ bên trong. Bởi quả bơ rất giàu các loại vitamin sắc đẹp như vitamin A, E, D cùng các nguyên tố vi lượng kali, phốtpho... Nhiều nghiên cứu chỉ ra, ăn quả bơ đều đặn sẽ xoa tan mọi vết thâm nám hay làn dan sần sùi thô ráp, giúp bà bầu có được làn da căng mịn, hồng hào, không còn vết thâm. Đồng thời, các vitamin E bảo vệ làn da khỏi sự oxy hóa, vitamin A giúp loại bỏ tế bào da chết cho mẹ làn da tươi sáng, mái tóc chắc khỏe.



Mang thai tháng thứ 3 ăn bơ được không?



Nhiều chị em thắc mắc bà bầu nên ăn bơ vào tháng thứ mấy thai kỳ là tốt nhất. Thực tế, bà bầu có thể ăn loại quả này trong suốt thai kỳ, ở mỗi giai đoạn nó đều mang lại nhiều lợi ích khác nhau.



Bà bầu ăn bơ 3 tháng đầu thai kỳ có tác dụng ngăn ngừa dị tật thai nhi, hỗ trợ phát triển trí não vượt trội đồng thời cải thiện tình trạng ốm nghén hiệu quả.



Bà bầu ăn bơ và 3 tháng giữa thai kỳ giúp kiểm soát tình trạng tiểu đường thai kỳ, thai nhi tăng cân nhanh vì mẹ được hấp thu chất béo lành mạnh.



Bà bầu ăn bơ 3 tháng cuối tiếp tục bổ sung nguồn folate cho trẻ phát triển hệ thần kinh hoàn thiện và tăng cân nhanh. Thành phần kali trong quả bơ giúp ngăn ngừa hiện tượng chuột rút ở bà bầu những tháng cuối.



Thai phụ nên ăn bơ với lượng vừa phải để tránh tăng cân. Khi đã thêm bơ vào chế độ ăn hàng ngày thì cần cắt giảm khẩu phần một số món khác bởi lượng calo của bơ khá cao.



Không nên ăn bơ vào buổi tối dễ gây tăng cân. Thay vào đó, chị em nên ăn bơ vào buổi sáng hoặc muốn tăng cân thì nên thêm bơ sau bữa ăn từ 1-2 tiếng để hấp thụ tối đa các vitamin.



Mẹo chọn bơ ngon



Những quả bơ dáng tròn thường có hạt to, tuy nhiên sẽ ít xơ hơn. Những quả bơ dáng dài hạt lép nhưng có vẻ nhiều hơn xơ hơn.



Chọn quả bơ vỏ xanh, căng bóng, mịn, màu xanh sáng, bóng, lấm tấm những điểm vàng. Không chọn những quả chín nhũn, vỏ sần sùi.



Bấm vào phần cuống bơ nếu thấy cuống mềm tức là nó đang chín dần về phần đuôi, nên chọn những quả bơ này vì chúng non, ít xơ.



Cách làm sinh tố bơ thơm ngon, giảm cân.

