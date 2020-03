Loại củ rẻ tiền giúp bà bầu giảm ốm nghén lại còn đẹp da

Củ đậu là món ăn giải nhiệt phổ biến trong mùa hè. Với phụ nữ có thai, ăn củ đậu đem lại nhiều lợi ích như giảm ốm nghén, tốt cho hệ tiêu hóa nhưng nên ăn vào thời điểm nào và ăn bao nhiêu là tốt.

Dinh dưỡng từ củ đậu cho mẹ bầu



Ước tính 92% củ đậu là nước, ngoài ra còn có protit, glucit, chất xơ xenluloza, tinh bột và calo. Ưu điểm của củ đậu là không chứa các chất béo nên đặc biệt lý tưởng cho người muốn Giảm cân và tốt cho cả Bà bầu



Bên cạnh đó, loại củ này còn chứa nhiều vitamin và muối khoáng với canxi, photpho, Vitamin C rất cần thiết cho cơ thể.



Thanh nhiệt cho bà bầu



Hầu hết bà bầu đều gặp hiện tượng nóng trong nên củ đậu là một món ăn lý tưởng có tác dụng thanh nhiệt, cải thiện tiêu hóa, giảm các triệu chứng nóng trong và bù nước cho cơ thể.



Trị ốm nghén



Với hơn 90% thành phần củ đậu là nước và đường glucoza cùng tinh bột nên củ đậu được coi là thực phẩm lý tưởng để giảm các triệu chứng ốm nghén. Bà bầu bị nhạt miệng, khó ăn có thể sử dụng củ đậu vừa nạp thêm tinh bột lại kích thích ngon miệng hơn.



Tốt cho hệ tiêu hóa



Củ đậu giàu chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt với mẹ bầu bị táo bón hay trĩ. Ăn củ đậu với lượng vừa phải giúp quá trình tiêu hóa dễ dàng hơn, thúc đẩy đào thải phân. Ăn củ đậu còn chữa được chứng đi ngoài ra máu.



Tác dụng làm đẹp



Củ đậu là loại thực phẩm bù nước hiệu quả lại còn rẻ tiền cho mẹ bầu đặc biệt vào mùa đông khi da bị khô. Chị em có thể thái lát củ đậu đắp mặt nạ hoặc ép lấy nước để uống hoặc bôi lên da có tác dụng chẳng kém những loại kem dưỡng ẩm đắt tiền.



Mang thai tháng thứ 3 ăn củ đậu được không?

Nhìn chung củ đậu khá lành tính nên chị em có thể ăn được trong bất kỳ giai đoạn nào trong suốt thai kỳ. Bà bầu ăn củ đậu trong 3 tháng đầu thai kỳ có tác dụng hỗ trợ giảm ốm nghén hiệu quả, bù nước và dinh dưỡng cho cơ thể do nôn nghén quá nhiều.



Dù có nhiều công dụng nhưng mẹ bầu tuyệt đối không ăn quá nhiều củ đậu tới mức thay thế các thực phẩm khác. Bởi vì quá nhiều chất xơ nên ăn củ đậu nhiều sẽ gây đầy bụng, khó tiêu thậm chí tiêu chảy.



Không ăn quá nhiều củ đậu sống bởi nó chứa thành phần độc Rotenon có tác dụng chữa bệnh ngoài da (ghẻ, lở). Nếu ăn quá nhiều có thể có biểu hiện ngộ độc như: đau bụng, nôn, ỉa chảy, tăng tiết nước bọt, tim đập nhanh, huyết áp tăng sụt...



Món ngon từ củ đậu cho bà bầu



Bò xào củ đậu



Củ đậu gọt vỏ sạch, thái miếng vừa ăn, chuẩn bị thêm hành tím và hành ngò. Thịt bò thái lát mỏng vừa ăn đem ướp với gia vị là hạt nêm và chút nước mắm. Sau đó phi tỏi lên vào xào thịt bò nhanh với lửa lớn, chỉ cần xào tái rồi trút ra ngoài.



Tiếp tục cho dầu vào chảo phi hành tím lên rồi xào củ đậu. Thêm vào 1 thìa canh dầu hào vào xào cùng, để dậy mùi và tránh bị khô. Khi củ đậu chín mới thêm hành ngò và phần thịt bò đã xào lúc trước vào đảo cho tới khi ngấm gia vị.



Salad củ đậu



Nguyên liệu gồm có củ đậu, cà rốt, củ cải đỏ, hành lá, rau mùi, nước cốt chanh, tương ớt và muối. Bước đầu tiên rửa sạch các nguyên liệu, tiến hành thái củ đậu, cà rốt thành từng lát nhỏ rồi trộn với 2 muỗng nước cốt chanh, tương ớt và muối. Trộn đều các nguyên liệu cho ngấm gia vị rồi thêm rau mùi sẽ được món salad củ đậu chua ngọt, thanh mát, ngọt giòn tự nhiên.

