Bà bầu ăn đỗ đen theo cách này lợi cả mẹ và con

Tốt cho tim mạch



Đỗ đen chứa nhiều chất xơ lại không có chất béo xấu nên có tác dụng giúp giảm lượng cholesterol trong máu, đồng thời làm giảm áp lực trong mạch máu và lên tim, ngăn ngừa xơ vữa động mạch.





Phụ nữ mang thai rất dễ gặp các vấn đề tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, táo bón, viêm ruột... Với hàm lượng chất xơ dồi dào cùng đạm thự vật, đỗ đen rất dễ tiêu hóa lại có tác dung nhuận tràng, chất xơ trong đỗ đen có khả năng chuyển thành dạng gel để giúp các chất dinh dưỡng có thể hấp thụ qua thành ruột non tốt hơn.



Tốt cho thai nhi



Hàm lượng axit folic và omega-3 cao trong đỗ đen đều là những thành phần cực kỳ quan trọng đóng góp vào sự hình thành trí não của thai nhi. Omega-3 giúp trí não phát triển vượt trội còn axit folic giúp ngăn ngừa hình thành dị tật ống thần kinh ở thai nhi.



Ổn định đường huyết



Một số chị em khi mang thai luôn thèm đồ ngọt, ăn nhiều đồ ngọt và có nguy cơ cao bị tiểu đường thai kỳ. Ăn chè đỗ đen hoặc uống nước đỗ đen có tác dụng kiểm soát đường huyết rất tốt. Đó là chưa kể, chất xơ dồi dào trong đỗ đen giúp hấp thu bớt lượng đường trong các loại thực phẩm khác.



Cho xương chắc khỏe



Tăng cường hệ miễn dịch



Trong đỗ đen cũng chứa hàm lượng isoflavon cao có chức năng tương tự như estrogen tăng cường hệ miễn dịch, tăng khả năng kháng viêm, giảm đau, giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm.



Làm đẹp da



Gần như 90% chị em khi mang thai gặp vấn đề nám, sạm da... vậy thì đỗ đen có thể là một phương án hiệu quả bổ sung vitamin E giúp tái tạo làn da, cho da chắc khỏe, sáng mịn.



Mang thai tháng thứ 3 được ăn đỗ đen không?



Các bác sĩ cho rằng ở bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ bà bầu cũng có thể ăn đỗ đen. Nếu mẹ bầu ăn đỗ đen trong những tháng đầu sẽ bổ sung hàm lượng axit folic và omega-3 dồi dào tốt cho sự phát triển não bộ của thai nhi.



Tuy nhiên, bà bầu bị huyết áp thấp nên hạn chế ăn hay uống nước đỗ đen trong 3 tháng đầu bởi hàm lượng kali, canxi và magie có thể làm giảm huyết áp.



Cách làm nước đỗ đen rang cho bà bầu



Cách làm nước đỗ đen rang cho bà bầu khá đơn giản. Ngâm khoảng 300g đỗ đen trong nước muối khoảng 15 phút rồi rửa sạch, loại bỏ hạt hỏng, để ráo nước. Lưu ý, bà bầu cần ngâm kỹ đỗ đen trước khi pha nước để loại bỏ chất độc oligosacharide có thể gây đầy hơi khó tiêu.



Sau đó cho đậu đen vào chảo rang cho đến khi hạt đậu tách ra và có mùi thơm. Đến lúc này cho đậu đen đã rang vào nồi to cho khoảng 2 lít nước và đun thêm 10 đến 15 phút, không đun đỗ đen quá nhừ vì sẽ khó uống. Khi uống có thể cho thêm một ít đường hoặc muối cho dễ uống.

