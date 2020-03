Món ngon từ hoa chuối cho bà bầu có tác dụng bồi bổ tốt hơn cả ăn thịt uống sữa

Hoa chuối không chỉ là món ăn dân dã, thanh mát trong ngày hè mà còn có tác dụng chữa bệnh. Nhiều chị em lo ngại bà bầu ăn hoa chuối tốt không hãy tìm hiểu một số công dụng của hoa chuối dành cho phụ nữ có thai.



Hoa chuối là phần búp hoa của cây chuối, cả phần vỏ bên ngoài lẫn phần lõi bên trong đều ăn được. Trong 100g hoa chuối có chứa khoảng 51 calo; 1,6g protein; 0,6g chất béo cùng các khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt, đồng, kali, magiê, vitamin E rất cần thiết cho cơ thể.

Còn trong y dược học cổ truyền, hoa chuối vị ngọt, tính lạnh, là vị thuốc có tác dụng hóa đàm nhuyễn kiên, bình can tiêu ứ, thông kinh hoạt lạc. Hoa chuối được dùng để chữa chứng ngực bụng đầy trướng, ợ chua, nôn nhiều đờm, hoa mắt chóng mặt, đau tức vùng tim, rối loạn kinh nguyệt… Với phụ nữ mang thai , hoa chuối có nhiều tác dụng bồi bổ và chữa bệnh.



Giảm chảy máu và triệu chứng ốm nghén



Ăn hoa chuối có tác dụng tăng cường các hormone progesterone, có tác dụng hạn chế các triệu chứng đau bụng và chảy máu thường gặp trong giai đoạn đầu thai kỳ. Ngoài ra, hàm lượng magiê trong hoa chuối cũng có tác dụng cải thiện tâm trạng và điều trị chứng buồn nôn do ốm nghén.



Chữa thiếu máu và tiểu đường thai kỳ



Ăn hoa chuối giúp bù đắp lượng chất sắt thiếu hụt cho mẹ bầu, không thua kém thịt bò hay các món ăn bổ dưỡng khác, có tác dụng ngăn ngừa thiếu máu. Không chỉ vậy, hoa chuối với lượng chất xơ dồi dào còn có khả năng giảm hàm lượng đường trong máu, ngăn tiểu đường thai kỳ.



Làm lành vết thương sau sinh



Tăng tiết sữa



Ăn hoa chuối trong những tuần gần sinh còn giúp mẹ bầu tăng tiết sữa mẹ. Sau sinh, hoa chuối cũng là món ăn có tác dụng lợi sữa, kích thích sữa mẹ.



Mang thai tháng thứ 3 được ăn hoa chuối không?



Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hoa chuối nhìn chung là lành tính với phụ nữ mang thai. Bà bầu có thể ăn hoa chuối ở bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ. Mỗi giai đoạn, việc ăn hoa chuối mang tới nhiều công dụng khác nhau.



Nếu bà bầu ăn hoa chuối trong 3 tháng đầu thai kỳ sẽ có tác dụng giảm triệu chứng ốm nghén, giảm xuất huyết, động thai trong thời kỳ đầu. Ăn hoa chuối trong giai đoạn giữa có tác dụng bổ sung chất dinh dưỡng, ổn định đường huyết và huyết áp. Bà bầu 3 tháng cuối ăn hoa chuối có lợi cho quá trình sinh nở, làm lành nhanh vết thương đồng thời tăng tiết sữa mẹ.



Món ngon từ hoa chuối cho bà bầu và bà đẻ



Ăn hoa chuối luộc có tác dụng tốt trong làm giảm các triệu chứng ốm nghén. Một số món ăn khác rất tốt cho bà bầu.



Nộm hoa chuối tai heo



Nhiều chị em còn lo ngại mang thai ăn nộm hoa chuối được không. Thực tế hoa chuối làm nộm chỉ cần chế biến sạch là hoàn toàn có thể ăn được. Cách làm như sau: hoa chuối rửa sạch, thái lát mỏng đem gâm hoa chuối nước có hòa vài giọt nước cốt chanh hoặc giấm. Tai heo rửa sạch bằng nước muối rồi đem luộc chín, thái lát mỏng. Lạc rang chín, sau đó xát bỏ vỏ, giã dập. Rau thơm các loại rửa sạch rồi thái vừa.



Hoa chuối sau khi ngâm bớt nhựa vớt ra rổ để thật ráo nước rồi vào bát lớn để thuận tiện trộn. Sau đó cho cà rốt, đường, tai lợn vào trộn đều, nêm gia vị vừa ăn cùng nước cốt chanh, ớt. Trộn đều cho các nguyên liệu thấm gia vị là có thể ăn được, rắc thêm lạc bên trên.



Chạch nấu hoa chuối



Chạch mua khoảng 300g, sơ chế bằng cách bóp kỹ cho sạch hết nhớt. Sau đó, dùng kéo cắt bỏ đầu, đuôi, bỏ ruột, rửa sạch, để ráo nước rồi ướp với một chút tiêu và bột nêm.



Nghệ giã nhỏ, lọc lấy 1 bát ăn cơm nước. Mẻ cho vào lọc, lấy nước. Thịt ba chỉ thái miếng mỏng. Hoa chuối bóc bỏ phần vỏ già bên ngoài, thái lát thật mỏng rồi ngâm trong nước pha giấm cho trắng.



Bắt đầu chế biến bằng cách cho thịt ba chỉ vào đảo cùng hành phi và cà chua sau đó cho chạch vào đào nhẹ cùng nêm nếm gia vị và nước mẻ, nước nghệ vào. Đun trong khoảng 20 phút, trong khi chờ đợi thì vớt hoa chuối để ráo nước rồi thêm vào nồi om, đun lại cho sôi để các nguyên liệu cùng ngấm gia vị. Rắc thêm hành hoa, tía tô, lá lốt, mùi tầu đã thái vào cho dậy mùi.



Bún bung móng giò hoa chuối



Móng giò, sườn lợn làm sạch, chặt nhỏ miếng vừa ăn, trụng sơ qua nước sôi rồi ướp với gia vị rồi mới đem hầm. Chỉ nấu móng giò và sườn được nhừ vừa phải để vẫn giữ được độ giòn.



Trong khi đó, hoa chuối thái lát và ngâm nước cho không bị thâm. Nấm hương, mộc nhĩ ngâm nở, thái nhỏ rồi trộn chung với thịt và gia vị, hạt tiêu. Gói từng chút thịt vào lá lốt đem rán để làm chả ăn kèm với bún. Các loại rau thơm nhặt rửa sạch, ngâm qua nước muối. Sau vớt ra để cho ráo nước rồi thái nhỏ.



Khi móng giò và sườn đã gần nhừ thì thêm hoa chuối vào đun thêm cho tới khi sôi trở lại rồi rắc hành hoa và nêm thêm gia vị, có thể thả thêm một quả me để lấy vị chua.



Sau đó chần bún qua nước sôi rồi xếp các nguyên liệu vào bát, chan nước dùng ăn kèm với móng giò, xương sườn và chả lá lốt. Hoa chuối chín tới bùi bùi khiến món ăn trở nên bớt ngán.



