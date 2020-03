Thực hư chuyện bà bầu ăn lựu sinh con da trắng hồng hào, có má lúm đồng tiền

Quả lựu rất giàu các vitamin, khoáng chất, có lợi cho sức khỏe bà bầu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết bà bầu có nên ăn lựu trong 3 tháng đầu và ăn lựu có nên bỏ hạt không.

Tác dụng của quả lựu đối với bà bầu



Quả lựu rát giàu các vitamin và nguyên tố vi lượng cần thiết cho sức khỏe. Trung bình quả lựu 100g cung cấp 17.17g cacbohydrat, 16.57g đường, 0,6g chất xơ, 0.030 mg vitamin B1 và các vitamin nhóm B khác B2, B3, B5, B6, 6.1mg vitamin C, cùng hàm lượng sắt (2%) 0.30 mg, magiê (1%) 3 mg, phốt pho (1%) 8 mg, kali (6%) 259 mg, kẽm (1%) 0.12 mg.



Ngăn ngừa các bệnh tim mạch



Nước ép lựu giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch, giúp cơ thể tổng hợp cholesterol và giảm xơ vữa động mạch – nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tim mạch.



Ngăn ngừa thiếu máu



Bất kỳ ai cũng có thể gặp phải tình trạng thiếu máu, đặc biệt ở phụ nữ mang thai. Hàm lượng sắt dồi dào trong quả lựu giúp bù đắp thiếu hụt sắt, tăng cường sản xuất hồng cầu, cấp máu đi nuôi thai. Đặc biệt, lựu có công dụng chữa bệnh đau mắt đỏ bằng cách vắt vài giọt nước ép lựu vào bên mắt bị đau.



Tăng miễn dịch



Lựu rất giàu chất chống ôxy hóa polyphenol, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây lão hóa, cùng với vitamin C có tính kháng khuẩn, giảm hiện tượng viêm nhiễm, tăng cường sức đề kháng, giảm vi khuẩn đường miệng, gây sâu răng và nhiễm khuẩn tụ cầu.



Cải thiện tiêu hóa, gan thận



Ăn lựu giúp cải thiện bệnh viêm đường tiết niệu,và điều hòa nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Mặt khác, thành phần chống oxy hóa cửa lựu giúp bảo vệ gan khỏi chất độc.



Tốt cho hệ xương khớp



Thành phần lựu có tác dụng ức chế các enzym gây tổn hại cho sụn, giảm Thành phần lựu có tác dụng ức chế các enzym gây tổn hại cho sụn, giảm viêm khớp và viêm xương. Bà bầu ăn lựu có tác dụng hạn chế đau nhức xương, giảm thiểu nguy cơ loãng xương sau sinh.



Ngăn ngừa nguy cơ ung thư



Nhờ chất chống oxy hóa dồi dào trong quả lựu có tác dụng ức chế sự tăng trưởng tế bào ung thư. Đó là chất apoptosis khiến tế bào ung thư tự hủy hoại chính mình. Đàn ông ăn lựu ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt, phụ nữ ăn lựu hạn chế nguy cơ ung thư vú.



Chữa đầy bụng, tiêu chảy



Quả lựu có nhiều công dụng trong điều trị các vấn đề tiêu hóa. Người bị đau dạ dày có thể ăn lựu nhiều hơn. Ăn lựu tăng sản xuất các enzym tiêu hóa để chữa tiêu chảy và kiết lỵ. Uống nước ép lựu với mật ong để chữa chứng khó tiêu.



Giảm nguy cơ các bệnh tim mạch



Nếu uống nước quả lựu mỗi ngày trong 2 tuần liên tục có thể giảm huyết áp.và giảm cholesterol trong máu. Quả lựu được chứng minh tốt cho hệ tim mạch, ngăn ngừa hình thành xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ bệnh mạch vành và nhồi máu cơ tim.



Tốt cho sắc đẹp



Uống nước ép thường xuyên có tác dụng giống như phương thuốc tái tạo làn da, giảm nếp nhăn, tăng cường tái tạo da, bảo vệ da khỏi ánh năng, ngăn ngừa nám và đốm đen. Khi bị vết thương hở, ăn lựu giúp chữa lành vết thương nhanh hơn, ngăn hình thành sẹo.



Phụ nữ uống nước quả lựu còn có tác dụng giảm các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa, khô âm đạo…



Bà bầu ăn lựu con có lúm đồng tiền?



Nhiều bà mẹ truyền tai nhau kinh nghiệm ăn lựu để sinh con có má lúm đồng tiền. Trả lời về vấn đề này, bác sĩ CK1 Nguyễn Thị Song Hà từng công tác tại BV Từ Dũ cho biết, lúm đồng tiền trên mặt là do sự co của cơ cười bám da mặt. Muốn tạo nên lúm đồng tiền phải có sự phối hợp giữa da mặt và một cơ bám phía dưới để khi cười sẽ làm cơ cười co lại tạo nên lúm đồng tiền.



Hiện y văn thế giới chưa từng lý giải về việc bà bầu ăn quả lựu sẽ sinh con có má lúm đồng tiền. Tuy nhiên, quả lựu có nhiều công dụng tốt cho cả mẹ và em bé nên bà bầu ăn lựu mà không ảnh hưởng gì.



Mang thai tháng thứ 3 được ăn quả lựu không



Như đã nói, quả lựu có nhiều lợi ích với sức khỏe bà bầu và thai nhi. Ở mỗi giai đoạn thai kỳ, các dưỡng chất trong lựu sẽ giải quyết nhiều vấn đề.



Nhiều chị em thắc mắc bà bầu có nên ăn lựu trong 3 tháng đầu. Với thành phần giàu vitamin và khoáng chất, cũng như axit folic, các chuyên gia cho rằng, bà bầu ăn quả lựu trong những tháng đầu thai kỳ giúp củng cố sức đề kháng của mẹ, kích thích ăn ngon miệng, giảm ốm nghén.

Mặt khác, ăn quả lựu được cho là giúp giảm nguy cơ tổn thương nhau thai. Axit folic dồi dào trong quả lựu là nguồn cung cấp cần thiết cho thai nhi trong những tháng đầu đời hình thành não bộ, giảm nguy cơ dị tật thai nhi.



Trong 3 tháng cuối thai kỳ, thai phụ ăn quả lựu được cung cấp kali, giúp ngăn ngừa chuột rút và giảm thiểu nguy cơ sinh non. Mẹ bầu bị cao huyết áp rất nên ăn lựu hoặc uống nước ép lựu trong 2 tuần liên tục để ổn định huyết áp, giảm nguy cơ tiền sản giật.

Ăn lựu tốt nhất là nên bỏ hạt, hoặc ép lấy nước để uống hay trộn với nước sốt thịt nướng.

Hà Ly (t/h)