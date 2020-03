Trà gừng có nhiều tác dụng với bà bầu nhưng cần biết dùng sao cho đúng để không gây sảy thai

Tránh ho và cảm lạnh



Gừng có tính nóng nên trong các phương thuốc dân gian được sử dụng để trừ ho, cảm lạnh. Đặc biệt trong thời gian mang thai, chị em rất dễ mắc các bệnh vặt như cảm cúm, ho, cảm lạnh, sổ mũi,... do sức đề kháng suy giảm. Gừng có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng khả năng chống lại vi khuẩn, virus gây bệnh.



Trị ốm nghén



Chữa đầy hơi, khó tiêu



Trong thời gian mang thai, chị em có thể thường xuyên gặp tình trạng khó tiêu, đau bụng. Ở mức độ nhẹ, việc nhai gừng hoặc uống trà gừng có tác dụng làm giảm các triệu chứng này.



Giảm sưng viêm, chữa đau đầu



Trong gừng có thành phần chống viêm tiêu sưng hiệu quả là men zingibain. Trong thai kỳ, bà bầu chẳng may bị ngã trầy xước ngoài da hay sưng viêm các khớp có thể lấy gừng đắp lên vết thương hoặc ăn kèm với mật ong để chữa trị vô cùng hiệu quả.



Giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh



Uống trà gừng không chỉ kích thích vị giác, cho bà bầu ăn ngon miệng mà còn cung cấp vitamin C, tăng cường hấp thu sắt giúp mẹ khỏe mà ngăn ngừa một số dị tật thai nhi. Tuy nhiên cần hết sức thận trọng khi ăn gừng tươi.



Mặt khác, các men kết hợp với vị thơm và tính ấm của gừng cực kỳ hiệu quả để kích thích vị giác, cho mẹ bầu ăn ngon miệng hơn.



Kiểm soát đường huyết



Sử dụng gừng có tác dụng duy trì năng lượng, giảm bớt mệt mỏi cho bà bầu đặc biệt trong thời kỳ ốm nghén. Mặt khác, một số nghiên cứu chỉ ra, gừng có tác dụng kiểm soát đường huyết, bà bầu nào bị huyết áp thấp có thể uống trà gừng để tránh mệt mỏi, kiệt sức.



Mang thai tháng thứ 3 được uống trà gừng không?



Theo các chuyên gia, không có giới hạn nào về việc bà bầu tháng thứ mấy được ăn gừng hay uống trà gừng. Tuy nhiên, vì gừng là vị thuốc phổ biến để trị ốm nghén nên bà bầu hoàn toàn có thể sử dụng trong 3 tháng đầu thai kỳ.



Nhiều chị em thắc mắc bà bầu uống nước gừng nhiều có tốt không. Theo các chuyên gia, lưu ý lớn nhất khi dùng gừng với phụ nữ mang thai là về liều lượng. Dừng quá nhiều gừng hay uống quá nhiều trà gừng có thể gây ra nhiều tác dụng phụ, thậm chí gây sảy thai.



Trung tâm Y tế MayoClinic (Mỹ) khuyến nghị, bà bầu tiêu thụ quá nhiều gừng có thể ảnh hưởng đến hormone giới tính của em bé hoặc gây xuất huyết. Một số nghiên cứu khẳng định, nạp quá nhiều gừng gây co thắt tử cung, xuất huyết tử cung dẫn tới sảy thai.

Dù uống trà gừng có thể cải thiện tình trạng ợ nóng, trào ngược axit nhưng người có vấn đề về dạ dày không nên uống quá nhiều bởi nguy cơ gây rối loạn, xuất huyết bên trong.



Gừng rất kỵ với các loại thuốc, bà bầu đang sử dụng bất kỳ loại thuốc gì cũng không nên uống trà gừng, đặc biệt là thuốc huyết áp.



Gừng kích thích tuần hoàn, tăng lưu lượng máu để ngăn ngừa sự đông máu nhưng nếu sử dụng quá nhiều, tính ấm của gừng sẽ gây xuất huyết trong, đặc biệt là xuất huyết hệ tiêu hóa. Do đó, bà bầu cần hết sức thận trọng khi sử dụng gừng, bao gồm cả việc chữa ốm nghén. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.



