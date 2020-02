Bà bầu ăn rau ngót theo cách này chẳng trách lại sợ sảy thai

So với nhiều loại rau khác, rau ngót chứa nhiều thành phần dinh dưỡng và có hương vị ngon hơn hẳn. Một bát canh rau ngót nấu thịt bằm ăn với cà pháo muối lại đưa cơm hơn nhiều món sơn hào hải vị khác. Tuy nhiên, vì sao nhiều người cho rằng bà bầu không nên ăn rau ngót. Rau ngót có hại gì cho bà bầu không, mang thai tháng thứ 4 có được ăn rau ngót không.

Rau ngót thân mảnh, lá nhỏ mọc thành nhiều tán trông như cây dại nhưng lại là loại rau chứa nhiều chất dinh dưỡng. Trước hết phải kể đến rau ngót là nguồn bổ sung các khoáng chất dồi dào như: Magiê, đồng, kali, canxi (169mg%), photpho (64,5mg%), Vitamin C (185mg%), giờ đây rất hiếm có loại thực vật nào chứa vitamin K tự nhiên. Loại rau lá nhỏ màu xanh thẫm này cũng chứa nhiều axit amin như threonin, phenylalanin, leucin, isoleucin, lysin, methionin, tryptophan.

Không chỉ giàu vitamin, muối khoáng, canxi, phốt pho, vitamin C, loại rau này còn cung cấo lượng protid đáng kể, gấp đôi rau muống và tương đương một số loại đậu. Theo Đông y, rau ngót có tính mát, giúp giải nhiệt và khá lành tính.



Dù mang tới rất nhiều thành phần dinh dưỡng quý giá, lại dễ chế biến nhưng rau ngót được coi là đại kỵ với bà bầu.



Mang thai tháng thứ 4 có được ăn rau ngót không

Ăn rau ngót gây sảy thai



Dược thư Việt Nam 2002 ghi rõ khuyến cáo: “Không dùng papaverin cho người có thai”. Trong bồ ngót tươi có một thành phần tương tự papaverin, khi ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ sảy thai , đặc biệt ở người có tiền sử tương tự.



Rau ngót cản trở sự hấp thụ canxi và phốt pho



Khi ăn rau ngót, cơ thể sản sinh chất Glucocorticoid. Chất này có thể gây cản trở quá trình hấp thụ canxi và phốt pho từ chính thành phần rau ngót hoặc những thực phẩm khác nạp vào cơ thể.



Ăn nhiều rau ngót gây mất ngủ



Bà bầu chịu nhiều thay đổi về tâm sinh lý nên rất dễ mất ngủ hoặc ngủ không ngon. Trong rau ngót có một số thành phần gây mất ngủ, ăn uống kém, khó thở, đặc biệt khi sử dụng nước rau ngót sống.



Bà bầu muốn ăn rau ngót phải làm sao



Theo Lương y Vũ Quốc Trung, rau ngót có tác dụng co bóp cổ tử cung nên bà bầu trong ba tháng đầu của thai kỳ không được ăn.



Trong những tháng cuối thai kỳ, bà bầu có thể ăn rau ngót mỗi lần ăn không nên quá 30g.

Bà bầu tuyệt đối không uống nước rau ngót sống, muốn ăn phải nấu chín kỹ cho nhừ.



Sau sinh, kinh nghiệm dân gian thường khuyên phụ nữ nên ăn rau ngót để chữa sót nhau bằng cách lấy lá rau ngót 100 gram rửa sạch giã nhỏ, lọc bằng nước sôi để nguội lấy 150 ml nước đặc chia 2 lần uống lúc đói, mỗi lần cách nhau 10 phút.



Người mới ốm dậy lấy rau ngót nấu với kê gà, hà thủ ô… bồi bổ sức khoẻ rất tốt. Phơi khô lá rau ngót cùng với hạt sen, vừng đen, đỗ đen… tán thành bột để pha nước uống để chữa táo bón.

