Bắt chồng 'ngủ chay' suốt 9 tháng vì sợ ảnh hưởng đến con, bà bầu đã bỏ quên những tư thế này

Các bác sĩ khẳng định bà bầu hoàn toàn có thể quan hệ tình dục khi đang mang thai. Tuy nhiên có thể "yêu" từ tháng thứ mấy, mang thai tháng thứ 5 được quan hệ tình dục không, lợi ích của việc quan hệ tình dục khi mang thai.

Bà bầu có nên quan hệ tình dục?



Trong thời kỳ thai nghén, cơ thể bà bầu thay đổi hoàn toàn cả bên trong lẫn bên ngoài chị em phải lo lắng đủ chuyện từ ăn uống đủ chất cho con khỏe, mặc gì cho vẫn xinh đẹp và làm sao giữ được chồng. Không ít bà bầu sợ ảnh hưởng đến con mà kiêng "yêu" suốt 9 tháng nhưng vẫn canh cánh nỗi lo sợ chồng đi lang chạ bên ngoài.



Khi mang thai, nội tiết tố trong cơ thể thay đổi khiến một số chị em có ham muốn tình dục cao hơn bình thường nhưng không thể thỏa mãn cũng vì lo ảnh hưởng đến con.



Theo Ths. Bs. Trần Ngọc Đính - Trưởng Khoa D5 – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, việc nên hay không nên quan hệ tình dục khi mang thai phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng Theo Ths. Bs. Trần Ngọc Đính - Trưởng Khoa D5 – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, việc nên hay không nên quan hệ tình dục khi mang thai phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng Sức Khỏe của bà bầu và ham muốn của 2 vợ chồng.



Tuy nhiên lời khuyên của bác sĩ là bà bầu chỉ nên quan hệ tình dục trong thai kỳ khi sức khỏe tốt, tiền sử thai kỳ khỏe mạnh, không bị ốm nghén, chưa từng sảy thai có bất thường về thai sản. Bà bầu muốn quan hệ tình dục phải trao đổi với chồng trước và cả hai thống nhất về các tư thế phù hợp.



Lợi ích bất ngờ của quan hệ tình dục khi mang thai



Các bác sĩ tại Trường Đại học Sản khoa Hoa Kỳ (American College of Obstetricians and Gynecologists) đã chỉ những lợi ích cho cả mẹ và bé khi quan hệ tình dục trong thai kỳ.



Giảm đau và các cảm giác khó chịu: Khi đạt được trạng thái hưng phấn lúc "yêu", não bộ tiết ra oxytocin được ví như hormone hạnh phúc, khiến bà bầu cảm thấy dễ chịu, xoa dịu các cơn đau điển hình trong thai kỳ như Giảm đau và các cảm giác khó chịu: Khi đạt được trạng thái hưng phấn lúc "yêu", não bộ tiết ra oxytocin được ví như hormone hạnh phúc, khiến bà bầu cảm thấy dễ chịu, xoa dịu các cơn đau điển hình trong thai kỳ như đau lưng chuột rút ...

Tư thế quan hệ bầu bên trên



Tăng cường hệ miễn dịch: Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra, việc giải phóng oxytocin khi quan hệ tình dục còn giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn, giúp mẹ bầu phòng tránh các bệnh thường gặp như cảm lạnh, cảm cúm.



Giữ tinh thần thoải mái: Phụ nữ mang thai tâm lý nhạy cảm, dễ thay đổi cảm xúc. Tình dục chính là liều thuốc cân bằng cảm xúc tốt nhất cho các chị em. Khi ân ái, não bộ sẽ giải phóng dopamine. Đây là một loại hormone tạo cảm giác thư thái, mãn nguyện.

Hỗ trợ quá trình sinh nở dễ dàng: Quan hệ tình dục giúp phụ nữ rèn luyện khung xương chậu dẻo dai. Điều này vừa giúp hỗ trợ quá trình sinh nở dễ dàng hơn, đồng thời thúc đẩy hồi phục sau sinh nhanh hơn.

Mang thai tháng thứ 5 được quan hệ tình dục không



Theo bác sĩ thực tế không có giới hạn nào về việc quan hệ tình dục khi mang thai. Thai kỳ của người phụ nữ có thể chia thành 3 giai đoạn, gọi là tam nguyệt cá tương ứng với 3 tháng đầu, giữa và cuối thai kỳ.



Thông thường trong 3 tháng đầu thai kỳ, bà bầu bị ốm nghén khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức không có ham muốn. Một số ít bà bầu khỏe, không bị ốm nghén có thể tăng ham muốn từ khi mới cấn bầu. Lúc này cơ thể còn nhẹ nhõm nên chị em có nhu cầu "quan hệ" nhiều hơn. Tuy nhiên việc quan hệ trong giai đoạn này cần hết sức thận trọng, thai nhi mới hình thành chưa thực sự ổn định trong buồng tử cung. Nếu vợ chồng "yêu" quá mãnh liệt có thể vô tình kích thích tử cung co bóp mạnh, gây sảy thai.



Một số chị em sợ bị ảnh hưởng đến thai nhi nên cố nhịn qua 3 tháng đầu. Nhu cầu sinh lý sẽ tăng lên trong tam nguyệt cá thứ hai. Giai đoạn này, nguy cơ sảy thai đã qua đi, trong khi bụng bầu chưa quá to, bà bầu hoàn toàn có thể quan hệ tình dục với mức độ vừa phải.



Đến 3 tháng cuối thai kỳ, bụng bầu to nhanh, thai nhi thường xuyên đạp mẹ khiến bà bầu mệt mỏi, vật vã, mất ngủ ban đêm nên nhu cầu ham muốn cũng giảm rõ rệt. Do vậy, từ tháng thứ ba trở đi, nếu bà bầu hoàn toàn khỏe mạnh và đạt trạng thái sung sức thì hoàn toàn có thể quan hệ tình dục.



Một số tư thế quan hệ khi mang thai



Tư thế quan hệ tình dục khi mang thai đóng vai trò quyết định ảnh hưởng tới khả năng đạt khoái cảm và sức khỏe của người mẹ. Hãy chọn tư thế thích hợp để tránh ảnh hưởng đến thai nhi.



Tư thế “mặt đối mặt”



Tư thế này dành cho bụng bầu chưa quá lớn. Hãy để chồng ngồi tựa vào mép giường còn bạn sẽ ngồi lên đùi trong tư thế đối mặt. Mẹ bầu có thể chủ động tăng, giảm nhịp...



Tư thế góc tù



Tư thế này thích hợp trong tam cá nguyệt thứ hai. Mẹ bầu có thể nằm ngửa và tạo với cơ thể chồng một góc hình chữ V. Hãy đặt một chiếc gối bên dưới lưng để hỗ trợ nâng đỡ và tạo ra cảm giác thoải mái, sao cho chồng có được vị trí thuận lợi nhất.

Tư thế góc tù



Tư thế Doggy



Đây là một tư thế được yêu thích nhất trong các tư thế kinh điển bởi bụng bầu không gây cản trở cho cả hai người. Bà bầu quỳ xuống lấy gối đỡ phần bụng bầu, để chồng tương tác từ phía sau. Tư thế này mang lại cho chồng sự chủ động và dễ kích thích điểm G.





Tư thế cưỡi ngựa



Các ông chồng chắc chắn rất thích tư thế này bởi chẳng cần làm gì ngoài việc nằm hưởng thụ. Bà bầu ngồi trên trong tư thế chủ động, hoàn toàn điều chỉnh độ nông, sâu và tư thế sao cho cảm thấy thoải mái và thăng hoa nhất.

Your browser does not support HTML5 video.

Bà bầu tăng cân bao nhiêu là hợp lý

Hà Ly (t/h)