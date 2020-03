Bà bầu nên uống nước cam vào thời điểm này để hấp thu tối đa chất dinh dưỡng, lợi cả mẹ và con

Nhiều người biết đến quả cam với công dụng bổ sung vitamin C, tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa nhiều bệnh tật. Không những vậy, bà bầu uống nước cam còn nhận được nhiều lợi ích tuyệt vời khác. Vậy bà bầu uống nước cam khi nào là tốt nhất và uống bao nhiêu là đủ.

Lợi ích tuyệt vời của quả cam với mẹ bầu và thai nhi

Quả cam được biết đến là loại trái cây cung cấp dồi dào vitamin C. Đây là vitamin quan trọng củng cố hệ miễn dịch, đặc biệt với bà bầu, sức đề kháng còn kém, dễ bị vi khuẩn vi rút tấn công gây bệnh trong thai kỳ.



Không chỉ giàu vitamin, quả cảm còn cung cấp lượng canxi không kém so với sữa. Vitamin C lại là chất 'bôi trơn' tăng cường hấp thu canxi cho thai nhi phát triển hệ xương, ngăn ngừa nguy cơ Không chỉ giàu vitamin, quả cảm còn cung cấp lượng canxi không kém so với sữa. Vitamin C lại là chất 'bôi trơn' tăng cường hấp thu canxi cho thai nhi phát triển hệ xương, ngăn ngừa nguy cơ loãng xương ở mẹ.



Thành phần axit folic, kali khiến nước cam trở thành nước uống cực kỳ có lợi cho bà bầu bị cao huyết áp. Các thành phần này giúp ổn định huyết áp, giảm thiểu tình trạng

Cam giàu chất xơ có tác dụng nhuận tràng, lợi tiểu cho phụ nữ mang thai thường xuyên bị táo bón và trĩ. Thành phần axit folic, kali khiến nước cam trở thành nước uống cực kỳ có lợi cho bà bầu bị cao huyết áp. Các thành phần này giúp ổn định huyết áp, giảm thiểu tình trạng chuột rút Cam giàu chất xơ có tác dụng nhuận tràng, lợi tiểu cho phụ nữ mang thai thường xuyên bị táo bón và trĩ.



Vitamin C cũng hỗ trợ tăng khả năng hấp thu chất sắt, ngăn ngừa thiếu máu ở mẹ bầu và giảm nguy cơ xuất hiện trong cũng như sau khi sinh. Có quá nhiều lợi ích quý giá để mẹ bầu thêm nước cam vào thực đơn hàng ngày của mình.

Mang thai tháng thứ 9 được uống nước cam không



Dù có nhiều công dụng là vậy nhưng cần biết bà bầu uống nước cam bao nhiêu là đủ và uống khi nào là tốt nhất. Theo các chuyên gia, mẹ bầu có thể uống nước cam vào bất cứ thời điểm nào trong thai kỳ.

Tuy nhiên, mẹ bầu uống nước cam tốt nhất vào tam nguyệt cá thứ nhất. Bởi thành phần giàu axit folic trong nước cam rất cần thiết cho sự phát triển trí não thai nhi trong giai đoạn đầu. Thiếu chất này trong 3 tháng đầu, thai nhi có nguy cơ mắc một số dị tật bẩm sinh ở ống thần kinh, não hay tủy sống.





Thời điểm uống nước cam tốt nhất trong ngày cho bà bầu là sau khi ăn từ 1 – 2 tiếng. Lúc này cơ thể không quá no hay quá đói, uống nước cam không lo lượng axit làm tổn thương niêm mạc dạ dày

Chị em tránh uống nước cam vào buổi tối vì chúng có thể khiến bà bầu mất ngủ.

Một số lưu ý khác là cam có tính nhuận tràng rất tốt cho bà bầu bị táo bón. Ngược lại, người bị tiêu chảy nên thận trọng khi uống loại nước này.



Không uống sữa gần với thời điểm uống nước cam vì protein trong sữa sẽ phản ứng với axit tartaric và vitamin C có trong nước cam gây rối loạn tiêu hóa, chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy...



Bà bầu có vấn đề về dạ dày, tá tràng, viêm tuyến tụy hay viêm loét dạ dày tốt nhất không nên uống nước cam bởi lượng axit trong dạ dày khiến bệnh trầm trọng hơn.



Chỉ uống nước cam ngay sau khi vắt, sau khi vắt khoảng 2-3 tiếng, nước cam sẽ dần mất chất.



