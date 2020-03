Thịt trâu dù bổ dưỡng bà bầu cũng nên hạn chế vì những lý do này

Ai cũng biết thịt trâu rất giàu dinh dưỡng nhưng lại lo sợ nguy cơ ngộ độc đặc biệt với phụ nữ mang thai. Nhiều chị em thắc mắc bà bầu có được ăn thịt trâu, mang thai tháng thứ ba có được ăn thịt trâu không, có gây ngộ độc không?

Thịt trâu được coi là đặc sản ở nhiều vùng miền. Thịt trâu có màu hồng tái, mỡ trắng, thớ to, mùi tanh, màu nhạt hơn và không thơm như thịt bò. Tuy nhiên về giá trị dinh dưỡng, thịt trâu được đánh giá bổ dưỡng tương tự thịt bò, thậm chí còn nhiều lợi ích hơn.



Trong 85g thịt trâu có 160calo, 26g protein, 2g chất béo bão hòa, 49mg cholestrerol và còn rất nhiều vitamin và khoáng chất khác. Thịt trâu có hàm lượng sắt dồi dào cao hơn nhưng lại ít mỡ hơn thịt bò. Trong thịt trâu chỉ có 1,6 - 5,6% mỡ trong khi thịt bò có tới 10 - 22%.



Việc ăn thịt trâu dễ gây ngộ độc được các chuyên gia lý giải là do sai lầm trong khâu chế biến. Các chuyên gia phân tích những thực phẩm giàu đạm như thịt trâu thường rất nhanh bị ôi thiu khi để trong nhiệt độ thường. Đó là chưa kể nguy cơ ngộ độc từ các món tiết canh, tiết trâu, gỏi, lạp... chỉ cần thịt trâu không tươi ngon đã có nguy cơ biến chất, gây độc.



Mang thai tháng thứ ba có được ăn thịt trâu?



Không ít chị em thắc mắc bà bầu có được ăn thịt trâu hay mang thai tháng thứ ba có được ăn thịt trâu không? Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thịt trâu dù bổ dưỡng nhưng được xếp vào nhóm thịt giàu đạm cùng với thịt chó, ba ba. Do đó, bà bầu tốt nhất nên hạn chế hoặc tránh xa thịt trâu, đặc biệt với phụ nữ mang thai 3 tháng đầu. Nguyên nhân bởi thịt trâu có thể gây ra tình trạng khó tiêu, đầy bụng và nguy cơ mắc bệnh gút.



Ngoài phụ nữ mang thai, người mắc một số bệnh này cũng không nên ăn thịt trâu.



Những người bị bệnh mỡ máu, huyết áp cao, các bệnh về chuyển hóa không ăn thịt trâu vì chúng chứa nhiều chất béo bão hòa, giàu đạm, có thể làm tăng mỡ máo, tăng axit uric gây các vấn đề về mỡ máu, gút.



Người bị sỏi thận hạn chế thịt trâu vì chúng raaft giàu protein, làm tăng lượng axit oxalate trong nước tiểu, gia tăng quá trình hình thành các loại sỏi.



Người bị bệnh u xơ liên quan đến tuyến sinh dục cũng không nên ăn thịt trâu bởi có thể kích thích hormone estrogen tác động tới khối u.

