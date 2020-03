Lưu ý bà bầu uống DHA đúng cách để mẹ khỏe con thông minh

DHA (Docosa Hexaenoic Acid), là một axit béo không no cần thiết thuộc nhóm omega-3. Đây là dưỡng chất thiết yếu cho sự hình thành não bộ và mắt của trẻ ngay từ trong bụng mẹ cho đến những năm đầu đời. Vậy nên bổ sung DHA từ thời điểm nào, mang thai tháng thứ ba có được uống DHA. Làm sao bổ sung DHA đúng cách?

Phải khẳng định DHA là dưỡng chất hết sức cần thiết trong suốt thai kỳ, mang lại nhiều lợi ích cho cả mẹ và thai nhi. Với phụ nữ mang thai, DHA có tác dụng phòng ngừa một số bệnh lý như đái tháo đường thai kỳ, tiền sản giật, trầm cảm sau sinh . Đặc biệt, dưỡng chất DHA có khả năng ngăn ngừa sinh non, đặc biệt ở cả những người có tiền sử sinh non.

Nếu không đáp ứng đủ DHA, phụ nữ mang thai có thể tăng nguy cơ sinh non, tiền sản giật cũng như chứng trầm cảm sau sinh hoặc các vấn đề về mãn kinh, bệnh loãng xương và bệnh lý tim mạch khác.



Với thai nhi, DHA là dưỡng chất không thể thiếu cho sự phát triển não bộ và mắt. Các nhà khoa học ước tính, 20% trọng lượng não bộ người chứa thành phần DHA. DHA thúc đẩy sự phát triển trí não và thị lực.

Mặt khác, dưỡng chất này hỗ trợ rất tích cực cho quá trình phát triển kỹ năng vận động và phản xạ của trẻ. Do vậy, có thể nói, nếu không được bổ sung DHA từ trong bụng mẹ là thai nhi đã chịu thiệt thòi lớn. Thiếu hụt DHA sẽ khiến con kém phát triển trí tuệ, khả năng học hỏi và ghi nhớ bị hạn chế.



Một số mẹ bầu có quan niệm chỉ cần bổ sung sắt và canxi trong thai kỳ là đủ. Tuy nhiên, bác sĩ khuyên rằng bổ sung DHA cũng là rất cần thiết nhưng làm sao để bổ sung đúng cách và hiệu quả.



Thực tế DHA cần thiết trong suốt 9 tháng 10 ngày thai kỳ, không có mốc thời gian cụ thể nên bổ sung DHA từ tháng thứ mấy. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cao bà bầu nên bổ sung DHA từ đầu thai kỳ. Mỗi ngày, thai phụ nên bổ sung ít nhất 100 - 200mg DHA và tăng hàm lượng vào cuối thời kỳ mang thai.



Trong 3 tháng đầu thai kỳ, bên cạnh việc bổ sung sắt, protein, canxi đầy đủ, bà bầu cần bổ sung DHA để giảm nguy cơ tai biến tiền sản giật và sinh non. Ngay trong thời kỳ này, bà bầu đã có thể uống viên Omega-3 chứa DHA hoặc bổ sung DHA từ thực phẩm.



Đến 3 tháng giữa thai kỳ, bà bầu đã qua thời kỳ ốm nghén nên cần tăng cường ăn uống để phục vụ cho sự hình thành não bộ thai nhi. Trong giai đoạn này DHA đóng vai trò quan trọng cung cấp độ mềm dẻo, đàn hồi cho màng tế bào thần kinh. Đây cũng là giai đoạn bào thai hình thành thính giác và thị giác, thai nhi đã có khả năng cảm thụ mọi sự vật hiện tượng tự bên ngoài. Việc bổ sung DHA trong giai đoạn này giúp trẻ tăng khả năng học hỏi, tiếp nhận.



3 tháng cuối thai kỳ, trọng lượng và não bộ của thai nhi phát triển hơn nhiều nên cần nhiều DHA. Bà bầu vẫn có thể uống viên chứa DHA hoặc tăng cường thực phẩm giàu DHA.



Lưu ý khi bổ sung DHA trong thai kỳ



Khi uống viên bổ sung DHA bà bầu cần lưu ý bổ sung thêm thành phần EPA như một chất bôi trơn để cơ thể dễ dàng hấp thu DHA hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ EPA phải thấp hơn DHA nếu không sẽ giảm hiệu quả của DHA với thai nhi. Cụ thể, bà bầu nên chọn loại mà mỗi viên Omega 3 chứa 150mg DHA và 45mg EPA. Dùng loại này mỗi ngày 2 viên chia 2 lần là đủ và cân đối cho nhu cầu mỗi ngày.



Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, nhu cầu DHA cho bà bầu và nuôi con bú là 200 mg/ngày. Hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh sự quá liều DHA làm ảnh hưởng đến thai nhi hoặc sức khỏe bà bầu. Dù vậy, thai phụ nên cẩn trọng khi bổ sung DHA từ cá.



Thực phẩm giàu DHA cho bà bầu



Ngoài uống viên tổng hợp chứa DHA, bà bầu có thể bổ sung dưỡng chất quý giá này từ các loại thực phẩm sau.



Cá biển: Nhiều loại cá biển giàu DHA như cá hồi, cá ngừ, cá mồi… Tuy nhiên, lưu ý mẹ bầu không nên ăn quá nhiều cá biển bởi có thể bị nhiễm độc thủy ngân. Mỗi tuần chỉ nên ăn 300gram cá/tuần là phù hợp. Hạn chế ăn các loại cá biển nước sâu như cá mập, cá kiếm, cá thu lớn, cá kình, cá chẽm… để tránh ngộ độc.



Lòng đỏ trứng gà rất giàu DHA và choline tốt cho sự phát triển não bộ của thai nhi. Tuy nhiên, lưu ý mẹ bầu chỉ nên ăn trứng đã chín hoàn toàn, không nên ăn trứng lòng đào, trứng đánh bông.



Các loại hạt như: Óc chó, hạnh nhân, lạc, hạt điều rất giàu DHA tốt cho trí não và thị giác của trẻ nhỏ. Mẹ bầu có thể sử dụng các loại hạt này như món ăn vặt bổ dưỡng hoặc làm sữa hạt để hấp thu tốt dưỡng chất.



Các loại rau: Trong tự nhiên có nhiều loại rau củ giàu DHA như súp lơ, bắp cải, bí ngô, cải xoăn, cải xoong. Không chỉ giàu DHA tốt cho thai nhi mà các loại rau củ này còn chứa nhiều chất xơ giúp mẹ bầu tăng hấp thụ dưỡng chất và cải thiện hệ tiêu hóa.

