Mạo danh thiếu tướng quân đội lừa 1.000 người vào lực lượng vũ trang

Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố Hoa Hữu Long (56 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng vợ là Cao Thị Kim Loan và 12 đồng phạm khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra của Công an, Hoa Hữu Long lợi dụng việc Bộ Quốc phòng có đề án tái cơ cấu doanh nghiệp quân đội vào năm 2015 để thực hiện hành vi lừa đảo. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Hoa Quốc Long bắt đầu làm giả các quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Tập đoàn Đông Dương (phiên hiệu S10).

Tiếp đó, Long đi sắm đầy đủ tư trang của ngành quân đội gồm mũ, quân phục, biển hiệu, quân hàm và tự giới thiệu mình là thiếu tướng. Để thực hiện trót loạt các vụ lừa đảo, Long và đồng bọn đã phao tin S10 tuyển cán bộ, nhân viên cho doanh nghiệp quân đội. Kèm theo đó là những lời mời chào khôn khéo.

Tin lời Long và đồng bọn, rất nhiều người đã về làm hồ sơ, đút tiền cho Long với hy vọng có một chân trong S10. Từ những phi vụ này, thiếu tướng dởm và đồng bọn đã thu được hơn 80 tỷ đồng.

Long và đồng bọn mạo danh quân nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đến đầu năm 2018, Cục Bảo vệ An ninh quân đội của Bộ Quốc phòng nhận được đơn tố cáo về hành vi lừa đảo của nhóm Long. Cơ quan này xác định, lực lượng quân đội không có ai là thiếu tướng Hoa Hữu Long, cũng không có dự án về tập đoàn Đông Dương mang hiệu S10. Nhận định, ở đây có dấu hiệu hành vi lừa đảo nên Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ sang Công an TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra, xác định từ 2016 đến 2018, các bị can đã thu tiền khoảng 1.000 người. Trong quá trình tố tụng đã thu 3,5 tỷ đồng và 8 thẻ tiết kiệm lên đến 26 tỷ đồng đứng tên mẹ vợ Long.

Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận số tiền trên lấy từ những người bị hại. Do chưa phân định được từng khoản tiền của những bị hại nào nên cơ quan điều tra đã phong tỏa toàn bộ tiền và thẻ.

Ngoài ra, nhóm của Long còn khai có thu tiền cho một người có bí danh là T1, hay gọi là anh Đức. Thế nhưng, người này là ai thì vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 600 người đã đến cơ quan điều tra để khai báo bị lừa đảo. Tuy nhiên, còn hàng trăm người khác có giấy triệu tập nhưng không đến hoặc không có địa chỉ cụ thể, rõ ràng.

Hiện Công an TP Hà Nội vẫn đang phối hợp điều tra bổ sung.

