Massage cho khách Hàn quốc, nữ tiếp viên có biểu hiện sốt ho phải cách ly

Ngày 29/2, công an địa phương thông tin, trên địa bàn phường 6, quận 8, TPHCM phát hiện một trường hợp người phụ nữ có biểu hiện cảm, ho, sốt sau khi tiếp xúc người Hàn Quốc.





Cụ thể, đó là một nữ nhân viên tiệm massage tên N.T.D (SN 2001, quê Đắk Lắk, tạm trú tại một chung cư trên đường Tạ Quang Bửu). Chị D. hiện đang làm việc tại cơ sở massage trên địa bàn quận 1.



Qua khai thác bệnh sử được biết, vài ngày trước đó, chị D. từng tiếp xúc với một người Hàn Quốc. Đến ngày 27/2, chị có biểu hiện cảm, sốt, ho nên đã đến Qua khai thác bệnh sử được biết, vài ngày trước đó, chị D. từng tiếp xúc với một người Hàn Quốc. Đến ngày 27/2, chị có biểu hiện cảm, sốt, ho nên đã đến Bệnh viện Nguyễn Trãi khám và được hướng dẫn cách ly.

Ảnh minh họa



Trong vài ngày qua, chị D. có ở chung với một người bạn là V.T.T.N (SN 1996, quê Vũng Tàu). Hiện người này cũng đang được giám sát y tế tại cộng đồng.

Trạm y tế Phường 6 đã có báo cáo về 2 trường hợp này, theo đó, cơ quan chức năng nhận định chị D chưa đủ yếu tố dịch tễ nên vẫn đang theo dõi.



Còn trường hợp chị N. chỉ theo dõi sức khỏe tại cộng đồng (14 ngày) tính từ ngày 25/2. Đến nay, tình hình Còn trường hợp chị N. chỉ theo dõi sức khỏe tại cộng đồng (14 ngày) tính từ ngày 25/2. Đến nay, tình hình Sức Khỏe chị N. vẫn ổn định, chưa có dấu hiệu nào của bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Theo Ban quản lý chung cư nơi có 2 cô gái trên cư trú, Ban quản lý sẽ tăng cường vệ sinh tiêu độc, khử trùng khu vực hành lang, thang máy… để đảm bảo an toàn, sức khỏe của cư dân. Đồng thời, ban quản lý khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc chứ không nghi kỵ, kỳ thị hay có bất kỳ hành vi nào làm ảnh hưởng đến nhân phẩm của người bệnh và người đang được cách ly theo dõi.

Hiện TP.HCM đang triển khai khu cách ly phòng ngừa dịch COVID-19 tại 47 bệnh viện trên địa bàn

Hiện nay, TP.HCM đang triển khai các khu cách ly tập trung đối với người nghi nhiễm COVID-19 tại các bệnh viện sau:

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (điều trị cho người lớn và trẻ em)



- Bệnh viện Nhi đồng TP và Bệnh viện Nhi đồng 2 (điều trị cho trẻ em)

- Khu cách ly điều trị tập trung tại Bệnh viện dã chiến ở Củ Chi với quy mô 300 giường dành cho cả người lớn và trẻ em trong các trường hợp người ở các khu cách ly kiểm dịch tập trung xuất hiện triệu chứng. Đây là nơi đảm trách tiếp nhận các trường hợp cách ly kiểm dịch từ sân bay Tân Sơn Nhất chuyển đến.



Khu cách ly điều trị tại các bệnh viện đa khoa, bệnh viện quận huyện trên địa bàn TP, bao gồm 47 bệnh viện đã được Sở Y tế công bố.



Ngày 28/2, Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 diễn tiến lan rộng hoặc quá khả năng của các cơ sở, Sở Y tế TP sẽ chọn thêm 1-2 bệnh viện để chuyển đổi thành bệnh viện phục vụ cách ly điều trị.

Người nghi nhiễm virus corona ở Việt Nam được cách ly như thế nào

Hà Ly (t/h)