Da mụn nên đắp loại mặt nạ nào?

Không còn xa lạ, đắp mặt nạ là phương pháp bổ sung dưỡng chất cho da hiệu quả. Tuy nhiên, sự thật là không phải làn da nào cũng phù hợp với việc đắp mặt nạ, đặc biệt là những làn da nhạy cảm như da có mụn. Bởi, mặt nạ có nhiều công dụng khác nhau như mặt nạ dưỡng trắng, mặt nạ kiềm dầu, mặt nạ thải độc, nâng cơ… Chị em cần cân nhắc trước khi sử dụng để an toàn cho da.

Làn da “khó chiều”

Da mụn thường rất nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động từ bên ngoài. Điều này khiến nhiều chị em phải đau đầu để lựa chọn những sản phẩm chăm sóc da. Bởi, không phải sản phẩm tốt đều hiệu quả với làn da mụn. Điều quan trọng, sản phẩm đó phải chứa những điều mà làn da đang cần.

Làn da mụn có nhiều loại và mức độ nghiêm trọng cũng khác nhau, cho nên mức độ nhạy cảm của làn da cũng sẽ không giống nhau. Do đó, để trả lời cho câu hỏi, da mụn có nên đắp mặt nạ hay không, chị em cần xác định được hai câu hỏi nhỏ là tình trạng da mụn như thế nào? và đó là loại mặt nạ gì?

Tình trạng mụn nhẹ (mụn ẩn) vẫn có thể dùng mặt nạ

Với tình trạng da có mụn dày, nặng như mụn bọc, mụn trứng cá nặng, mụn mủ, mụn đầu đinh hay mụn mạch lươn… thì chị em không nên đắp mặt nạ. Bởi, những vùng da này cực kỳ nhạy cảm, dễ kích ứng. Hơn nữa, chúng ta nên nghĩ tới việc trị mụn trước, sau đó mới cung cấp dưỡng chất để phục hồi và làm trắng da. Bởi vậy, các loại mặt nạ có công dụng dưỡng trắng cũng không nên sử dụng cho da mụn.

Còn nếu da bạn thuộc làn da mụn ở cấp độ nhẹ, vẫn có thể sử dụng các loại mặt nạ để chăm sóc và hỗ trợ quá trình điều trị mụn. Tuy nhiên, chị em không nên đắp mặt nạ quá nhiều lần trong tuần sẽ khiến lỗ chân lông bị bí và hình thành nhiều mụn hơn. Đặc biệt, không nên đắp mặt nạ sau khi nặn mụn bởi điều này sẽ khiến vi khuẩn tấn công, gây viêm nhiễm trên da nhiều hơn.

Để đảm bảo an toàn, chị em nên đắp thử mặt nạ lên cổ tay trước để tránh da mặt bị kích ứng. Chú ý làm sạch da trước và sau khi đắp mặt nạ. Tránh đắp quá dày khiến lỗ chân lông bị bí, tình trạng mụn sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Không để mặt nạ trên da quá lâu, tối đa là 20 phút.

Mặt nạ phù hợp với da có mụn

1. Mặt nạ dưa chuột, lòng trắng trứng

Dưa chuột có hàm lượng nước dồi dào, bên cạnh đó còn có vitamin (E, C) giúp làm dịu, giảm sưng tấy và se khít lỗ chân lông hiệu quả. Còn lòng trắng trứng gà chứa nhiều dưỡng chất chống oxy hóa , dưỡng da căng mịn, loại bỏ tế bào hư tổn. Hỗn hợp này làm khô nhân mụn, kiềm dầu rất hiệu quả.

Mặt nạ trị mụn từ dưa chuột và lòng trắng trứng

Bạn sử dụng 4 thìa nước ép và 1 lòng trắng trứng làm mặt nạ.

2. Mặt nạ mật ong, sữa chua và chanh

Mật ong có đặc tính kháng khuẩn, giảm viêm rất tốt cho da mụn. Thành phần chanh và sữa chua đều chứa lượng axit tự nhiên giúp làm sạch da nhẹ nhàng, cân bằng lượng dầu nhờn, dưỡng ẩm da rất tốt.

Hỗn hợp mặt nạ gồm 2 thìa sữa chua không đường, 1 thìa mật ong và ½ thìa cốt chanh.

3. Mặt nạ đất sét, mật ong, bột nghệ và nước hoa hồng

Đặc tính sát khuẩn của mật ong là điều không thể bàn cãi. Khi kết hợp cùng đất sét, bột nghệ, nước hoa hồng sẽ giúp cân bằng độ ẩm, se khít lỗ chân lông, trị mụn hiệu quả.





Mặt nạ đất sét giúp khô nhân mụn hiệu quả

Hỗn hợp mặt nạ gồm có 1 thìa đất sét, 1 thìa mật ong, 1 thìa bột nghệ và ½ thìa nước hoa hồng.

4. Mặt nạ đất sét, giấm táo và nước hoa hồng.

Thành phần của giấm táo có chứa axit tự nhiên giúp làm sạch da, kiềm dầu và trị mụn rất tốt. Nước hoa hồng và đất sét giúp se khít lỗ chân lông, cân bằng độ ẩm trên da. Mặt nạ trị mụn gồm có 1 thìa đất sét, 1 thìa giấm táo và ½ thìa nước hoa hồng.

Các loại mặt nạ tự nhiên sẽ lành tính và an toàn cho da mụn . Tuy nhiên, nếu da bạn nhạy cảm nên cân nhắc khi sử dụng chanh tươi đắp mặt nạ.

Nặn mụn tại nhà đúng cách. Nguồn: Mai Van Trang

Như Quỳnh (t/h)